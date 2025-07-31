Sultangazi\'de gençler için üniversite tercih danışmanlık hizmeti

Sultangazi Belediyesi Eğitim Akademisi (SEDA) eğitmenleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan tercih çadırı ile üniversiteli olmak isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Öğrencilerin daima yanında olan Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurduğu tercih çadırıyla öğrencilere yol gösteriyor. Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitim Akademisi SEDA eğitmenleri, öğrencilere yetenekleri doğrultusunda en doğru üniversiteyi seçmeleri için yardımcı oluyor.

Soru işaretleri kalkıyor

Rehber öğretmenleri, sınavı geride bırakan öğrencilerin puanlarına göre en doğru tercihi yapmaları için ön bilgi veriyor. Eğitmenler, öğrencilere yetenek ve ileride istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken, onların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Eğitmenler, öğrencileri tercih için SEDA şubelerine de yönlendiriyor.

"Tercih için doğru adres"

İlçenin gözbebeği eğitim kurumu olan SEDA'nın tercih döneminde de öğrencilere destek olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Öğrencilerimize lise ve üniversitelerin kapısını açan kurumumuz SEDA, sınav sonrası gençlerimizin en doğru kararı verebilmesi için onların yanında oluyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan tercih çadırında tüm gençlerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tercih çadırımız 11 Ağustos'a kadar gençlerimize yol göstermeye devam edecek" dedi. - İSTANBUL