Sultangazi'de Minikler Uzay Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de Minikler Uzay Yolculuğuna Çıktı

Sultangazi\'de Minikler Uzay Yolculuğuna Çıktı

Sultangazi Belediyesi tarafından açılan Merve Karakaş Ana Kucağı'nın minik öğrencileri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan planetaryumu ziyaret ederek evreni keşfettiler. Çocuklar, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra astrononomi filmi izleme fırsatı buldular.

30.09.2024 15:37  Güncelleme: 15:44
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Sultangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Merve Karakaş Ana Kucağı'nın minik öğrencileri unutamayacakları bir gün yaşadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bulunan planetaryumu ziyaret eden minikler, evrenin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı buldu.

Sultangazi Belediyesi, çalışan annelerin yükünü alan Ana Kucağı'nın 2.'sini Cebeci Mahallesi'ne kazandırmış, Merve Karakaş adı verilen Ana Kucağı 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başında eğitimine başlamıştı. Merve Karakaş Ana Kucağı öğretmenleri, minik öğrencilere unutamayacakları bir denetim yaşattı. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin içerisindeki planetaryum, bu kez minik misafirlerini ağırladı. Kendileri için hazırlanan rengarenk etkinliklerle keyifli vakit geçiren minikler ardından uzayda kısa bir yolculuğa çıktı. Yaş grubuna uygun astronomi ile ilgili filmi dikkatle izleyen öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi.

"Çocuklarımız geleceğe güvenle baksın diye"

Ana Kucakları'nın ilçe için önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçe sakinlerinin beğenisini toplayan, Sultançiftliği'nde hizmet veren Ana Kucağı'nın ikincisini kısa bir süre önce Cebeci Mahallesi'nde hizmete açtık. 42-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren kurumumuz ebeveynlerden yoğun ilgi görüyor. Verdiği eğitimle farkını ortaya koyan, kısa sürede velilerden tam not alan Ana Kucağımız ile daha çok miniğe ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir çocuğun hayatında okul öncesi eğitim şüphesiz ki çok önemlidir. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın geleceğe güvenli bakmalarını sağlayacak nitelikli eğitim kurumlarını ilçemize kazandırıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Minikler Uzay Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika

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