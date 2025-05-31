Sultangazi'de rengarenk mezuniyet - Son Dakika
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Sultangazi'de rengarenk mezuniyet

Sultangazi\'de rengarenk mezuniyet
31.05.2025 15:47  Güncelleme: 16:08
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Sultangazi Belediyesi tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen ve dedektiflikten robotik kodlamaya, dramadan gökbilime özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Kaşif Çocuk, minik kaşifleri için mezuniyet töreni düzenledi.

Sultangazi Belediyesi tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen ve dedektiflikten robotik kodlamaya, dramadan gökbilime özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Kaşif Çocuk, minik kaşifleri için mezuniyet töreni düzenledi. 1 yıl boyunca eğitim alan öğrencilerin ürettiği proje ve ürünlerin yer aldığı sergi katılımcılardan tam not aldı.

Sultangazi Belediyesi'nin 5-8 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve sanat sevgisi aşılamak için Uğur Mumcu Mahallesi'nde hizmete açtığı Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiği Kaşif Çocuk projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.

1 yıl boyunca Kaşif Çocuk'ta eğitim gören öğrenciler için özel bir mezuniyet programı düzenlendi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Kaşif Çocuk Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bayram Coştu, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı.

"Kaşif Çocuk çok özel bir iş"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Doğumdan itibaren komşularımızın her ihtiyaçlarını gidermek için onların yanında oluyoruz. Dünyaya gözünü açan evlatlarımızı Hoş Geldin Bebek programıyla karşılayarak ailelerin mutluluğunu paylaşıyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Kaşif Çocuk gerçekten çocuğumuzun ilgi alanını farkına vardıran ve o alanda kendini geliştirmesini sağlayan çok özel bir iş. 3 bin öğrencimiz bu güzel projemizden faydalanmış. Geleceğin araştıran, sorgulayan gençlerinin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Kaşif Çocuktan sonra onları yalnız bırakmıyor, Bilim Merkezimizde kaliteli bir eğitim veriyoruz. Geleceğin bilim adam ve sanatçılarını burada yetiştiriyoruz. SEDA'larımızda gençlerimizi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Çok başarılı bir dershanecilik hizmetini Sultangazililerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Üniversitede eğitim gören bütün gençlerimizin, İstanbul dışında da üniversitede okuyan gençlerimiz de dahil olmak üzere ulaşım masraflarını biz karşılıyoruz. Bir şehrin iyi gelişmesi için eğitime önem vermek gerekiyor. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

En Renkli Sergi

Konuşmanın ardından Kaşif Çocuk'ta eğitim gören çocuklardan oluşan koro mini bir konser verdi. Daha sonra Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Kaşif Çocuk'a katılan öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Kaşif çocukların ellerinden çıkan proje ve ürünlerin bulunduğu sergi alanı gezildi. miniklerle yakından ilgilenerek onlarla bol bol sohbet etti.

Minik Ellerden Çiğköfte

Mutfak atölyesi öğrencileri salondaki kalabalık için çiğköfte yoğurdu. Özenle hazırlanan çiğköfteler misafirlere ikram edildi.

Farklı Branşlarda Eğitim

Kaşif Çocuk, 5 - 8 yaş aralığındaki 24 atölyede eğitim veriyor. Gündelik yaşam becerileri, dedektiflik, dil, sanat, gökbilim, serbest oyun, gems, mutfak gastronomi, robotik kodlama, düşünme becerileri ve masal atölyesi ile çocuklar eğlenirken öğreniyor, öğrenirken sosyalleşiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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