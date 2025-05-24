Sultangazi\'de \'Umudun İzleri\' Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Sultangazi Belediyesi, "Umudun İzleri" temasıyla düzenlediği 4. Sultangazi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenini gerçekleştirdi. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen programda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Sultangazi Belediyesi, Filistin özgürlük mücadelesinin en büyük simgelerinden birisi olan Hanzala'ya adadığı Kültür Sanat ve Özgürlük sezonu kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Umudun İzleri" temasıyla yaklaşık 1500 fotoğrafla katılım sağlanan 4. Sultangazi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Rami Kütüphanesi'nde Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü, Halis Dalkılıç, Adem Yıldırım ve Hasan Turan, AK Parti Çevre ve Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Tuna, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bu açıdan şahit olduklarımızı kayda geçirmek, haklılığımızı, ahlaki üstünlüğümüzü muhafaza etmek ve bunları olabildiğince göstermek çok kıymetli. Filistinliler mazlum, orada bir zulüm var ve bu zulmü yapan İsrail, İsrail de zalim. Düşman zalim, bizim zalim olma lüksümüz yok. Merhametimizi ve vicdanımızı kaybettiğimizde, düşmana benzediğimizde iddia ettiğimiz o ahlaki üstünlüğümüzü kaybetmiş oluruz" dedi.

Program Sonrasında gazetecilere konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de 'Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük' sezonundayız. Bu sezonda Filistin'e, özgürlüğe, umuda vurgu yapan programlarımız vardı. Konferanslarımız, seminerlerimiz, tiyatrolarımız ve benzeri programlarımız var. Bugün de ulusal bir fotoğraf yarışması 'Umudun İzleri' adı altında bir fotoğraf yarışması düzenlemiş olduk. Bu fotoğraf yarışmamız elbette Hanzala'ya da atıfta bulunduğumuz için Filistin direnişine, oradaki, umuda, özgürlüğe, barışa ve oradaki zulmü görmeyen dünyaya karşı Sultangazi'den bir ses vermek istedik. Umudumuz tükenmiyor, geleceğe dair umutlarımız var. Filistin'e dair de umutlarımız var. Onların özgür olacağına gönülden inanıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL