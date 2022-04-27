Sultangazi'de Volkan Bozkır gençlerle - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nin gençlik iftarları her hafta farklı okullarda devam ediyor. Gençlik iftarlarına bu kez eski BM Genel Kurul Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır konuk oldu. Gençlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bozkır, "Bizim gençlerimiz kadar çalışkan, gelecek vaat eden, ülkesini seven, ülkesine bağlı başka bir gençlik yok. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'u da sizlere yönelik çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nin gençlik iftarları bu kez Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Programa eski BM Genel Kurul Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, Sultangazi Belediyesi Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Başkan Danışmanları Abuzer Korkmaz ve Umut Öztürk ile çok sayıda genç katıldı. Konuşmaların ardından Volkan Bozkır ve Başkan Dursun iftar sofrasında bulunan gençlerle tek tek sohbet ederek ilgilendi. Gençlerle esprili diyaloglar kuran Bozkır ve Dursun daha sonra gençlerle birlikte iftarını açtı.

Programda konuşan eski BM Genel Kurul Başkanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Volkan Bozkır, gençler hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "Sizi temin ederim ki bugüne kadar en çok duygulandığım, kendimi en iyi hissettiğim iftar programı bu akşam. Gençlerle beraber olmak insana çok şey katıyor. Ülkenizin geleceğinin teminat aldığında olduğunu bir kere daha fark ediyorsunuz. 39 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda, 11 yıldır iç politikada görev yapan, dünyada 93 ülkeyi gezen, BM'de Genel Kurulu'nda 193 ülkenin başkanlığını yapmış bir ağabeyiniz olarak şunu söylüyorum ki; dünyada Türkiye kadar güzel bir ülke yok. Dünyada bizim insanımız kadar güzel bir insan da yok. Bizim gençlerimiz kadar çalışkan, gelecek vaat eden, ülkesini seven, ülkesine bağlı başka bir gençlik yok. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Hep böyle güzel günlerde, huzur içinde ve geleceğe güvenle baktığımız ortamlarda beraber olalım. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'u da sizlere yönelik çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Bunlar kıymetini bilmeniz gereken çok güzel etkinlikler. Sultangazi'de olduğum için çok mutluyum. Allah iftarlarınızı kabul etsin" dedi.

Gençleri dinlemeye ve iftar sofrasında beraber olmaya devam edeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; "Öncelikle eski Avrupa Birliği Bakanımız ve BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a bugün burada gençlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Geçen hafta başladığımız gençlik iftarlarımıza bu hafta da devam ediyoruz. Gençlerimizi dinlemeye, iftar sofrasında beraber olmaya, isteklerini dileklerini almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bizim için gençlik çok önemli" diyerek sözlerine devam eden Başkan Dursun, şunları söyledi: "Bu çerçevede inşallah bu sene de gençlik kamplarımız olacak. Sizleri Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlik kamplarına götüreceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip başvuru yaparsanız, bu imkandan faydalanabilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yaptığımız bu kamplarımız oldukça bereketli ve güzel geçiyor. Farklı zamanlarda öğrencilerimizi İstanbul dışında yapmış olduğumuz gezilere götürüyoruz. Bunları da Mayıs ayında yoğun bir şekilde yapacağız. Ramazan Bayramı'yla birlikte yaklaşık 40 günlük bir Gençlik Festivali süreci başlıyor. Yaklaşık 5 konser planlıyoruz. İnşallah bu konserlerde gençlerimiz alanlarda olacak. Üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız için belki bir stres atma zamanı olacak. Tiyatrolarımız devam edecek. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik birçok aktivitenin olduğu gençlik festivalleri düzenleyeceğiz. Sultangazi'de yaşayan genç kardeşlerimiz inşallah çok güzel bir 40 gün yaşayacak. Bu süre içerisinde istekleriniz varsa lütfen bize iletin. Biz bu isteklerinizi yerine getirmek adına gayret edecek ve bütün imkanlarımızı sizlere sunacağız. Hepinize gönülden teşekkür ediyor ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı iftarlar diliyorum." - İSTANBUL