Sultangazi\'de Yeni Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi Yapılıyor

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Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin yapımına hızla devam edilirken, en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi'nin yapımına tüm hızla devam ediliyor. Merkezde yaz kış demeden ilçe sakinlerinin doyasıya yüzebileceği kapalı yüzme havuzu yer alacak.

Yüzme bilmeyenlerin de öğreneceği, profesyonel bir sporcu olma imkanı yakalayabileceği yüzme havuzu ilçe sakinlerin uğrak yeri olacak. Kadınların sağlıklı yaşamın kapılarını aralayarak rahatça spor yapmaları için merkezde kadın spor merkezi oluşturulacak. Katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde birçok dalda spor yapma imkanı bulacak.

Sanat ve meslek atölyeleri

Merkezde yer alacak farklı branşlar ve atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Meslek atölyeleri, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere de farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Merkezde vatandaşlara sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezi ile 112 acil servisi de yer alacak. Merkezde derslikler, kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık ve fatura ödeme merkezi de bulunacak.

"Mahallelilerimizin gözde mekanı olacak"

Kültür merkezlerinin önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı önemsiyoruz. Bu yüzden ilçemizi kültür merkezleriyle donatıyoruz. Vatandaşımızın birçok hizmete tek bir çatı altında erişebileceği kültür merkezlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yayla Mahallemize yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine, spor salonundan sağlık merkezine bir çok ihtiyacı karşılayacak devasa bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Yayla Mahallesi Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi şimdiden komşularımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL