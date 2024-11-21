Sultangazi'den Nevşehir'e Kültür Gezisi - Son Dakika
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Sultangazi'den Nevşehir'e Kültür Gezisi

Sultangazi\'den Nevşehir\'e Kültür Gezisi

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında ilçe sakinleri, tarihi ve doğa güzellikleriyle ünlü Nevşehir'i keşfetme fırsatı buldu. Katılımcılar, şehrin önemli noktalarını gezerek eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

21.11.2024 13:13  Güncelleme: 13:17
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Sultangazililer, Anadolu'nun güzelliklerini Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Gezileri ile keşfediyor. Bu kez rota tarihi ve doğa güzellikleriyle büyüleyen Nevşehir'e çevrildi. Şehrin önemli noktalarını rehberler eşliğinde gezen katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirdi.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. İlçe sakinleri düzenlenen kültür gezileri ile şehrin önemli noktalarını görme fırsatı bulurken tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor. Katılımcılar Konya, Edirne, Kastamonu, Çanakkale, Bursa, Nevşehir gibi çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmış şehirleri gezme imkanı buluyor.

Katılımcılar eşsiz manzarayı fotoğrafladı

Kültür Gezilerinde bu kez rota tarihi dokusuyla dikkat çeken Nevşehir'e çevrildi. Katılımcılara şehrin önemli noktaları rehberler eşliğinde tanıtıldı. Hititler döneminde yapılan Kaymaklı yer altı şehrini ziyaret eden katılımcılar, tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı buldu. Derbent vadisi, Üç Güzeller, Uçhisar Kalesi, Paşabağlar Vadisi peri bacaları katılımcıları büyülü atmosferinin etkisi altına aldı. Katılımcılar eşsiz güzellikleri bol bol fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

Tarihi ve doğa güzelliklerine yolculuk yapıldı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Komşularımız bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Bu kez Nevşehir'e gezi düzenledik. Türkiye'mizin her tarafı eşsiz ama Nevşehir özellikle Peri Bacaları ile yerli ve yabancı turistlerimizin gözde yeri. Biz de komşularımızı Nevşehir'in büyülü atmosferi ile buluşturmak istedik. Anadolu'muzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'den Nevşehir'e Kültür Gezisi - Son Dakika

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