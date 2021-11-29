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Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı - Son Dakika

Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı

29.11.2021 15:58
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği işbirliğiyle geleceğin edebiyatçılarını yetiştiriyor.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği işbirliğiyle geleceğin edebiyatçılarını yetiştiriyor. Liseli gençler, Sultangazi Yazı Akademisi'ne katılarak usta kalemlerden eğitim alıyor. Akademinin 2020-2021 dönem mezunları, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katıldığı programla sertifikalarını aldı.

Şiirler, öyküler, denemeler, romanlardan kesitler... Sultangazi Yazı Akademisi Sertifika Programı'na katılanları gerçek bir edebiyat ziyafeti bekliyordu. Ziyaretçiler, okudukları eserlerin altında ünlü isimlerin imzalarını aradılar. Fakat bu eserler, akademinin genç edebiyatçılarına aitti. Az sonra sertifikalarını alacak bu gençler, gelecekte Türkiye'nin en iyi edebiyatçılarından olacaklarını yazdıkları eserlerle ilan etmişlerdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, dernek ve vakıfların temsilcileri, muhtarlar, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç Edebiyatçılar Sahne Aldı

Programın sunuculuğunu akademinin genç öğrencileri yaptı. Öncelikle, son dönemde yapılanları anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı. Usta şair ve yazarların verdikleri eğitimler, edebiyat atölyeleri, Edebiyat Duvarda, Kitap Tadımı gibi etkinlikler ziyaretçilerce ilgiyle izlendi. Akademinin dolu dolu bir dönemi geride bıraktığı anlaşılıyordu. Videoda ayrıca gençlerin dönem boyunca büyük keyif aldıkları görüldü. Videodan sonra genç kalemler eserlerini seslendirdi. Yer yer duygulandıran, yer yer düşündüren eserler ilgiyle dinlendi.

'Geleceğe ve gençlerimize duyduğumuz umutla'

Programda katılımcılara hitap eden Başkan Dursun, şöyle konuştu: "Bazı projeler, çok geniş kesimlere yayılan ve size büyük coşku, mutluluk veren projelerdir. Bununla beraber bazı projeler de, nicelik değil nitelik yönünden çok zengindir. Bu tür projeler, örneğin gençlerimizin geleceğine katkı sağladığınızda, sizi çok daha fazla mutlu eder. Bu tür işlerde niceliğe bakılmaz, bizim için aslolan niteliktir. Bu gençlerimize neler katabildiğimiz, onları nasıl güçlendirdiğimiz ve eğitimleriyle, bilgileriyle, donanımlarıyla hayata ne kadar iyi hazırlayabildiğimiz önemlidir bizim için. Bu düşüncelerle, geleceğe ve gençlerimize duyduğumuz umutla, güvenle Yazı Akademimizi hayata geçirdik."

Üçüncü Sezona Merhaba

Sultangazi Yazı Akademisi'nin yeni sezonu başladığı için mutlu olduğunu belirten Başkan Dursun, "2019-2020 sezonunda başlattığımız akademimiz, çok şükür üçüncü sezonuna merhaba diyor. Bu projenin ana unsuru öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz. Amacımız, lise öğrencilerimizi akademimize dahil ederek edebiyatla buluşturmak ve bunu gönüllülük esasına göre gerçekleştirmek. Akademimizdeki kıymetli hocalarımızın da gayretleriyle çok güzel işler ortaya çıktı. Gençlerimiz, dönem dönem çeşitli yazarlarla, şairlerle bir araya geldiler. Eğitimlerini, doğrudan usta kalemlerden aldılar." dedi.

Her Zaman 'ÜmitVar'

Sultangazi Yazı Akademisi'nde ortaya konan eserlerin bir dergide toplanarak okurla buluştuğunu söyleyen Başkan Dursun, "Akademideki genç kardeşlerimiz, 'Ümitvar' adında bir de edebiyat dergisi çıkarıyorlar. Bu dergide kardeşlerimizin kalemlerinden dökülen eserler yer alıyor. Ümitvar'ın ikinci sayısını da yakın zamanda okurlarla buluşturduk ve üçüncü sayısının basımını da aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu genç kardeşlerimiz, ulusal edebiyat dergilerinde de yazmaya başladılar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor." dedi.

Gerçek Birinciler

Gençlerle çok gurur duyduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Bu gençler, bizim gözümüzde her şeyin en iyisini yapan ve ödüllerin en büyüğüne layık olan kardeşlerimizdir. Dolayısıyla sizler bizim gönlümüzde her zaman birincisiniz. En güzel işleri yaptınız, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceksiniz." dedi.

Başarı için devamlılık

Başarı konusuna değinen Başkan Dursun, "Şunu unutmamak lazım: Bir işe emek verdiğiniz zaman, gönül verdiğiniz zaman ve devamlılık olduğu zaman başarı ortaya çıkar. Bu eğitimleri devam ettirdiğimizde çok daha kaliteli işler ortaya çıkıyor ve iyi nesillerin oluşmasına da hep beraber katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu yönüyle de devamlılığın altını çizmek gerekir. Değerli genç kardeşlerim: Siz akademiye devam ettiğiniz müddetçe bizler de akademimizi ve sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Siz istediğiniz müddetçe Yazı Akademisi var olacak. Eğitim alanında bizlere ilettiğiniz ihtiyaçlarınızı asla geciktirmeden yerine getirmeye gayret ediyoruz." diyerek devamlılığın önemini vurguladı.

'Gayretimiz genç nesiller içindir'

Gençler için çalışmaya her daim devam edeceklerini söyleyen Başkan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: "Derdimiz, düşünen, kendini geliştiren ve düşüncelerini yazılı olarak, sözlü olarak doğru ve güzel ifade edebilen genç nesiller yetiştirebilmektir. Biz bunun için gayret ediyoruz ve bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz."

'Kişinin kıymeti dilinin altında, kaleminin ucundadır'

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, "Çok güzel bir söz vardır: 'Kişinin kıymeti dilinin altında, kaleminin ucundadır.' Gençlerimize yazı, şiir yazdırmak çok önemli ve çok kıymetli bir iş. Bu akşam çok güzel bir olaya şahitlik ediyoruz. Ben, ilçemizde Milli Eğitimin başındaki isim olarak özellikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

'Gençlere yönelik bu tür projeler önemlidir'

Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca ise, "Özellikle gençlere yönelik bu tür nitelikli projeler önemlidir. Buradaki gençler, ileriki yıllarda Türkiye'nin kültür-sanat hayatını oluşturacak gençlerdir. Fakat yerel yönetimler böyle projelerden imtina edebiliyor. Daha niceliksel projeleri önceleyebiliyorlar. Buna karşılık Av. Abdurrahman Dursun Başkanımız sağ olsun çok büyük destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz." diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Programın sonunda, Sultangazi Yazı Akademisi'nin 2020-2021 sezonunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Gençler, sertifikalarını Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile beraberindekilerden aldı. Ayrıca akademide görev alan hocalara çiçek takdimi yapıldı. - İSTANBUL

Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı
Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı

milli eğitim bakanlığı, Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Edebiyat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi Yazı Akademisi'nin Genç Edebiyatçıları sertifikalarını aldı - Son Dakika
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