Sultangazili sporculardan büyük başarı - Son Dakika
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Sultangazili sporculardan büyük başarı

12.10.2022 00:58
Sultangazili sporculardan büyük başarı

Sultangazi Belediyesi spor kulübü öğrencileri, karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyanın sahibi olmayı başararak ailelerini, antrenörlerini ve Sultangazilileri gururlandırdı.

Sultangazi Belediyesi spor kulübü öğrencileri, karate ve Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalyanın sahibi olmayı başararak ailelerini, antrenörlerini ve Sultangazilileri gururlandırdı.

Sağlıklı bir nesil için spora ve sporcuya tam destek veren Sultangazi Belediyesi, geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde; basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, yüzme, kick boks, karate, teakwondo, e-spor, masa tenisi, güreş, bocce, judo, hentbol, badminton, wushu-kung-fu, geleneksel güreşler olmak üzerer 17 ayrı branşta ter döken sporcular, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Minik-Yıldız Karate Şampiyonası

Hafta sonu gerçekleşen İstanbul Minik-Yıldız Karate Şampiyonası'nda ter döken 9-17 yaş aralığındaki Sultangazili sporcular ilçeye madalyayla döndü. Nuri Gündüz ve Rabia Korkmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve altın madalya almaya hak kazandı. İkinci olan Hamza avcı gümüş madalya alırken, üçüncü olan Olan Mert Sancaklı, Miraç Günzüt, Ömer Avcı ve Erkan Akköse ise bronz madalya aldı.

Wushu Kung-fu İstanbul Şampiyonası

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kung-fu branşındaki sporcular da İstanbul Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Aleyna Yıldız, altın madalya almaya hak kazanırken Aleyna Nur Alp ve Ahmet Arda Gökçe Gümüş, Bade Açıkgöz, Semih Yasir Bilgin, Mustafa Şen, Yusuf Kılıç, Ravza Önder ve Muhammed Yusuf Eroğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

"Gençler göğsümüzü kabarttı"

Müsabakalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sporcuların aldıkları başarılarla gururlandıklarını belirtti. Başkan Dursun, "Sultangazili sporcularımız aldıkları derecelerle göğsümüzü kabarttı. Bize bu mutluluğu ve gururu yaşatan sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum. Sportif etkinliklere verdiğimiz önem ortadayken emeklerimizin karşılığını aldığımızı görmek bizleri motive ve mutlu ediyor" dedi.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

'Sporda Sultan Şehir' hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Başkan Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sağlıklı ve başarılı nesiller yetişsin diye spora ve sporcuya destek veriyor, birçok etkinliğimizi genç sporcularımızla buluşturuyoruz. Yeteneklerini fark etmeleri ve geliştirmeleri için onlara alanlar açıyor, Sultangazimizi spor alanında da İstanbul'un önde gelen ilçelerinden biri yapmayı hedefliyoruz. İlçemizden geleceğin yıldız sporcularının çıkacağınıza inancımız tamdır" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazili sporculardan büyük başarı - Son Dakika

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