Sultangazililer 15 Temmuz\'da Meydanları Doldurdu

Hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde Sultangazililer yine meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nı dolduran kalabalık, hep bir ağızdan "İrade Bizim, Zafer Bizim" diye haykırdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Tanklara, silahlara karşı sadece irade ve inançlarıyla mücadele edileceğini tüm dünyaya gösteren kahraman şehit ve gazilerimiz tüm yurtta olduğu gibi Sultangazi'de de anıldı.

Sabah saatlerinde Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe protokolü ile birlikte 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Sultangazili şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Ardından Kaymakam Kaşıkçı ve Başkan Dursun, Mağlova Sosyal Tesisleri'nde şehitlerin aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

15 Temmuz akşamı da Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlediği anma programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz ruhu sergi alanında

Hayatını kaybeden 232 şehidimizi anmak adına Sultangazili 232 sporcu ellerinde sancaklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na koştu. Sancak koşusuyla şehitlerimizin adını taşıyan sancaklarla hain darbe girişimin yıldönümünde 15 Temmuz ruhu yaşatılırken şehitlerimiz minnetle anıldı.

Protokolü, ellerinde sancak tutan gençler karşıladı. Meydanın girişine kurulan 15 Temmuz akşamının fotoğraflarından oluşan sergi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 15 Temmuzda zarar gören, hurdaya dönen araba da sergi alanındaydı.

Şehitler dualarla anıldı

Meydanı dolduran binlerce Sultangazili, ellerinde bayraklarla hain darbe girişimine karşı yeniden dimdik ayakta olduğunu gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehitler için dualar okundu. Ellerinde Türk bayraklı kalabalık hep bir ağızdan "İrade Bizim, Zafer Bizim" diye haykırarak darbelere geçit olmadığını bir kez daha gösterdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "15 Temmuz milletin destanı. Demokrasiye düşman olanlar, devlete düşman olanlar büyük bir ayaklanma başlatmışlardı. Yıllardır devletin her köşesine yuvalanmış FETÖCÜ darbecilerin millet tarafından nasıl kahramanca püskürtüldüğünü tüm dünya gördü. Tanklarla, helikopterlerle milletin üzerine yürüdüler ama milletin iradesini unuttular. Kalpleriyle o koca silahlara direnen, millet iradesine karşı darbe girişimine boyun eğmeyen vatan evlatları bir olunca neler yapılabileceğini herkese ispatladı. Vatan sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle hareket eden milyonlar darbeye geçit vermedi. Milyonların sokağa dökülerek kahramanlık destanı yazdığı o gecede şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah uzun ömür versin" dedi.

"Darbe oyunu çöktü"

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, programda yaptığı konuşmada "Bu millet yıllar önce de yokluklar içinde var olmayı başardı. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Terör örgütü FETÖ ve arkasındaki güçlerin güçlü bir devlet istememesinin bir oyunudur. Bu millet yıllar önce de yokluklar içinde var olmayı başardı. Milletimiz 15 Temmuz'da da tıpkı Çanakkale ruhuyla Sakarya ruhuyla vatan millet aşkıyla bayrağını korudu. Türkiye çok çok güçlü bir millettir, 15 Temmuz'da bunun kanıtıdır" dedi. - İSTANBUL