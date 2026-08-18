Başkan Yıldırımkaya vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek ilçenin ihtiyaçlarını sahada tespit etmeye devam ettiklerini belirtti.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlediklerini ifade etti. Sahada gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini belirten Yıldırımkaya, vatandaşlardan gelen görüşlerin belediye hizmetlerinin planlanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Yıldırımkaya, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya ve ilçenin farklı noktalarında incelemelerde bulunmaya devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini sahada dinlemeye, ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye devam ediyoruz" dedi.