Sülüklü Göl Şifa Arayanların Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Sülüklü Göl Şifa Arayanların Yeni Gözdesi

Sülüklü Göl Şifa Arayanların Yeni Gözdesi
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Adıyaman'daki Sülüklü Göl, doğal sülükleriyle sağlık arayan turistlerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gürgenli köyü sınırları içerisinde yer alan Sülüklü Göl, son dönemde şifa arayan ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Gördük Dağları'nın güney yamacında, yaklaşık bin 500 metre yükseklikteki zorlu coğrafyanın arasında gizlenmiş bu doğa harikası, el değmemiş yapısı ve temiz havasıyla çevre illerden gelen binlerce yerli turisti ağırlıyor.

Etrafı sarp zirvelerle çevrili olan Sülüklü Göl, adını içinde barındırdığı ve alternatif tıpta sıkça kullanılan doğal sülüklerden alıyor. Özellikle eklem ağrıları, varis ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan bu sülükler, Gürgenli köyü yakınlarındaki bu bölgeyi adeta bir doğal şifa merkezi haline getirmiş durumda. Göle gelen ziyaretçiler, dağların serin esintisi eşliğinde ayaklarını suya bırakarak saatlerce doğal tedavi yöntemlerini deniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık tehlikesini kış ve bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla tamamen atlatan göl, eski ihtişamına ve yüzde 100 doluluk oranına yeniden kavuştu.

Suyun geri dönmesiyle birlikte Gördük Dağları'nın eteklerindeki ziyaretçi yoğunluğu da zirveye ulaştı. Bölgedeki ekolojik dengenin korunması amacıyla, gölden dışarıya ticari veya kişisel amaçla sülük çıkarılmasının ise kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Bölgedeki korucular, göl çevresinde devriye görevi yaparak vatandaşları sülük almamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sülüklü Göl Şifa Arayanların Yeni Gözdesi - Son Dakika

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