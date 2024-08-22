Şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi

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Sinop'ta bulunan şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi. Olay, Rahmi Demir Tesisleri Plajı'nda meydana geldi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

22.08.2024 14:51
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Şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi

SİNOP - Sinop'ta bulunan şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Rahmi Demir Tesisleri Plajı'nda 11.30 saatlerinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü personeli Şenol Karadeniz'in fark ettiği bidondan akan sıvının zehirli olabileceği şüphesiyle Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devam eden çalışmalar kapsamında AFAD görevlileri, koruyucu ekipmanlarla güvenlik önlemleri alarak bidonu bulunduğu yerden kaldırdı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: İHA

Rahmi Demir, Sinop, AFAD, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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