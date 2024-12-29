ŞÜRA Akademi Dergisi 'Kadın ve Aile' Temalı 7. Sayısını Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ŞÜRA Akademi Dergisi 'Kadın ve Aile' Temalı 7. Sayısını Yayınladı

ŞÜRA Akademi Dergisi \'Kadın ve Aile\' Temalı 7. Sayısını Yayınladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞÜRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, 'Kadın ve Aile' temalı 7. sayısını yayımladı. Dergi, akademik katkılarla yerel yönetim uygulamalarına ışık tutmayı hedefliyor.

29.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞÜRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, akademik açıdan büyük değer taşıyan dergisinin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısını çıkardı.

Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamalarının istifadesine sunulmasını hedefleyen ŞÜRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, 7. sayısında "Kadın ve Aile" teması ile yayın hayatını sürdürüyor. Dergi ilk sayısında "Turizm", 2. sayısında "Akıllı Şehirler", 3. sayısında "Spor", 4. sayısında "Tarım", 5. sayısında "Erişilebilir Şehirler", 6. sayısında "Gençlik" temalarıyla hazırlanmıştı.

ŞÜRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi'nin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısına pek çok isim katkı sundu. Prof. Dr. Ümit Alnıaçık ve Doç. Dr. Aysel Çetinkaya "yerel basında kadın istihdamı" ve "Kocaeli yerel gazeteleri üzerinden keşifsel bir analiz" konuları ile, Prof.Dr. Elif Karagün "toplumsal şiddet, aile ve kadın" konuları ile katkı sundu.

Doç. Dr. Muzaffer Akdoğan, Dr. Rabia Akdoğan'ın " Türkiye'de kadının işgücüne katılımı", " Avrupa Birliği'nin dönüştürücü etkisi" konuları ile yer aldığı sayıda, Doç. Dr. Ebru Işık Çavuş ise "Women Entrepreneurship in Handicrafts: the case of Kocaeli province/ el sanatları alanında kadın girişimciliği Kocaeli örneği" konuları ile sayıya destek verdi.

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ŞÜRA, geniş katılımlarla düzenlediği "Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir, Gençlik" ŞÜRA ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dahil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, kocaeli, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ŞÜRA Akademi Dergisi 'Kadın ve Aile' Temalı 7. Sayısını Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:35:28. #1.12#
SON DAKİKA: ŞÜRA Akademi Dergisi 'Kadın ve Aile' Temalı 7. Sayısını Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.