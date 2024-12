ŞÜRA Akademi Dergisi \'Kadın ve Aile\' Temalı 7. Sayısını Yayınladı

Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞÜRA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, akademik açıdan büyük değer taşıyan dergisinin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısını çıkardı.

Kent tarihi ve kültürünün tanıtımı ile kent yaşamına dair pratik ve teorik bilgi birikiminin güncellenmesi, özgün makalelerle desteklenerek yerel yönetim uygulamalarının istifadesine sunulmasını hedefleyen ŞÜRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi, 7. sayısında "Kadın ve Aile" teması ile yayın hayatını sürdürüyor. Dergi ilk sayısında "Turizm", 2. sayısında "Akıllı Şehirler", 3. sayısında "Spor", 4. sayısında "Tarım", 5. sayısında "Erişilebilir Şehirler", 6. sayısında "Gençlik" temalarıyla hazırlanmıştı.

ŞÜRA Akademi Kent Araştırmaları Dergisi'nin "Kadın ve Aile" temalı 7. sayısına pek çok isim katkı sundu. Prof. Dr. Ümit Alnıaçık ve Doç. Dr. Aysel Çetinkaya "yerel basında kadın istihdamı" ve "Kocaeli yerel gazeteleri üzerinden keşifsel bir analiz" konuları ile, Prof.Dr. Elif Karagün "toplumsal şiddet, aile ve kadın" konuları ile katkı sundu.

Doç. Dr. Muzaffer Akdoğan, Dr. Rabia Akdoğan'ın " Türkiye'de kadının işgücüne katılımı", " Avrupa Birliği'nin dönüştürücü etkisi" konuları ile yer aldığı sayıda, Doç. Dr. Ebru Işık Çavuş ise "Women Entrepreneurship in Handicrafts: the case of Kocaeli province/ el sanatları alanında kadın girişimciliği Kocaeli örneği" konuları ile sayıya destek verdi.

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ŞÜRA, geniş katılımlarla düzenlediği "Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir, Gençlik" ŞÜRA ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleriyle profesyonel editörlük süreçlerine dahil ederek sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. - KOCAELİ