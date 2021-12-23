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Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gençler adım attı - Son Dakika

Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gençler adım attı

23.12.2021 00:58
Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gençler adım attı

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gençlerin küresel sorumlulukları alabilmesi ve oluşturulan farkındalıklarla çözümlere ortak olabilmesi adına İstanbul Gençlik Merkezi hayata geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gençlerin küresel sorumlulukları alabilmesi ve oluşturulan farkındalıklarla çözümlere ortak olabilmesi adına İstanbul Gençlik Merkezi hayata geçti. Merkezin açılışına katılan BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Türkiye'deki gençlerin küresel sorunlara duyarlı olduğunu söyledi.

Yoksulluğu ortadan kaldırmak, Dünya'yı korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürebilir Kalkınma Amacı (SKA) adına Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri harekete geçti. Gençlerin küresel sorunlar noktasında uluslararası platformlarla bir arada hareket etmesi adına üniversite bünyesinde İstanbul Gençlik Merkezi açıldı.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda açılan merkezde gençler kendi fikirlerini geliştirecek, projelerini oluşturacak ve BM ile ortak işlere imza atacak. Merkeze üye gençler BM kuruluşlarında staj, eğitim ve öğretim programlarına başvurmaya teşvik edilirken, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda CIFAL İstanbul Sertifika programlarına katılabilecekler.

Merkezin açılışına katılım sağlayan ve böyle projelerin daha fazla gerçekleşmesi gerektiğini hatırlatan BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth BAU Global Başkanı Enver Yücel'e de teşekkürlerini iletti. Nikhil Seth konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Enver Bey, Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri konusunda gençler arasında bilinç düzeyinin arttırılması anlamında çok önemli adımlar atan birisi. Hedefler belirlenirken ben de tam olarak o sürecin ortasında görev almıştım. Fakat dünyanın hiçbir yerinde ve ülkesinde bu konudaki bilinç düzeyi yeterli değil. İlerlemek için medyaya, akademiye, devletlere, sivil toplum örgütlerine yani herkese ihtiyacımız var. Çünkü ancak hep birlikte bilinçlenip hep birlikte hareket edersek bir şeyler yapabiliriz."

"Türk gençleri hedefler noktasında doğru yolda"

Seth ayrıca gençlerin küresel sorunlar karşısındaki duyarlılıkları ile ilgili, "Hiçbir ülke mükemmel durumda değil fakat Türkiye'nin bu konuda doğru yolda olduğunu ifade edebilirim. Özellikle Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri konusunda gençler, toplumun bilinçlendirilmesi noktasında elinden gelen çabaların en iyisini gösterdiğini görüyorum. İnanıyorum ki medya, basın-yayın ve Enver Bey gibi aydınlar sayesinde daha iyi düzeye ulaşacak. Artık görüyoruz ki günümüz dünyasında değişim için aksiyonları alanlar genç insanlar. Gençlerin bu konuda enerjilerini ve bilgilerini masaya koyarak, küresel ısınma gibi durumların iyileştirilmesi anlamında katkıların çok fazla olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri eğitim müfredatına eklendi

Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerinin bünyelerinde olan eğitim kurumlarında müfredata eklendiklerine dair bilgilendirmelerde bulunan Enver Yücel ise merkez vasıtasıyla gençlerin daha fazla farkındalık kazanacağını ifade etti. Yücel ayrıca, "2030 Kalkınma Hedefleri doğrultusunda biz insanımızı, en öncelikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı bilinçlendirmek durumundayız. Çünkü gelecek çocuklarımızın elinde. Bu yüzden eğitim müfredatımıza hedeflerle ilgili dersleri de ekledik. Onların daha anaokulundan itibaren, üniversiteye kadar hatta yaşam boyu sürekli bu konuyla ilgileniyor olmaları lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Paris'te düzenlenen İklim Zirvesinde imzalar atıldı. Fakat bu alanda harekete geçmek sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurumlarına düşüyor. Bizler de bu merkezle birlikte tüm dünyaya gençlerimizin sesini duyuracağız. Yani adalet, daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir çevre ve iklim değişimine karşı önlemler alınsın istiyoruz" dedi.

"Küresel sorunlar karşısında ekosistem oluşturduk"

Merkezin eş başkanları ve üniversite öğrencileri olan Ozan Savran ve Fatma Nur Yokuş ise küresel sorunlar karşısında gençlerin bir araya gelmesinin daha iyi bir mücadele yolu olduğuna söyledi. Savran ve Yokuş merkezin açılması ile ilgili amaçlara değinerek, "Küresel ve yerel problemlerin çözümünde genç katılımını arttırmak, Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerinin başarılıyla sağlanmasında gençlerin aktif bir şekilde rol almasını sağlamak ve gençler arasındaki farkındalığı yükseltmek istiyoruz. Yoksullukla mücadele, eşitsizliklere son, güvenli su, temiz enerji kaynakları gibi sorunlar karşısında bu merkezi kurarak gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri aslında bir ekosistem oluşturmuş olduk. Böylece global sorunlarla hep beraber gençler olarak baş edebiliriz diye düşündük" ifadelerini kullandılar. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sürdürebilir Kalkınma Amaçları için gençler adım attı - Son Dakika


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