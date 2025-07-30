Süreyya Özkefe\'ye Taziye Mesajı

Eskişehir spor'un ve Milli Takım'ın unutulmaz isimlerinden Süreyya Özkefe'nin hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Türk futboluna önemli katkılar sunan Süreyya Özkefe'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Hatipoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirsporumuzun ve Milli Takımımızın değerli futbolcularından, Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş Süreyya Özkefe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli kardeşim Ahmet Reha Yereşen başta olmak üzere, merhumun ailesine, sevenlerine, Eskişehirspor camiasına ve tüm spor dünyasına başsağlığı diliyorum. Süreyya Özkefe'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabır ve metanet temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun." - ESKİŞEHİR