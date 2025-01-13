Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş - Son Dakika
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Yerel

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesi sonrası ekonomik toparlanma sürüyor. Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. İdlib'ten Şam'a araç geçişinin artmasıyla birlikte, bazı otomobillerin fiyatları 27 bin dolardan 10 bin dolara kadar geriledi. Suriyeliler, önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini de söylüyor.

13.01.2025 10:10
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında düşüş yaşanırken, araç alım ve satımında artış görüldü.

ARAÇ TİCARETİ HIZLANDI

Suriye'de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntılarına neden olan 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla refah seviyesindeki yükseliş ve ekonomide iyiye gidiş sürüyor. Rejimin devrilmesinin ardından İdlib'ten araç geçişinin yaşandığı başkent Şam'da tavan olan araç fiyatlarında gözle görülür düşüş yaşandı. Suriyeliler, fiyatlarda yaşanan düşüşle araç alım ve satımında artış olduğunu belirtti.

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

"İNSANLAR FİYAT DAHA DA DÜŞECEĞİ İÇİN ALMAKTAN KORKUYOR"

Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında çok büyük düşüş olduğunu kaydeden Abdullah Nana, "Aracın fiyatı rejim devrilmeden önce 27 bin dolardı, bu gün fiyatı 10 bin dolar. İnsanlar fiyatların düşeceği için araba almaktan korkuyor ama gün geçtikçe satış artıyor. Aracın fiyatını temizliği belirliyor" dedi.

"REJİM DEVRİLDİKTEN SONRA ARAÇ FİYATLARI DAHA İYİ DURUMDA"

Suriyeli Hişam Esadad ise, "Rejim devrildikten sonra araç fiyatları daha iyi durumda. Mesela bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında. Arabanın temizliğine göre fiyatı değişiyor. Şu an araç satışı daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş

"ÖNCEKİ FİYATLARA ORANLA ŞU AN 10 ARABA ALINIR"

Önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini ifade eden Heysam Elbiyd, "Bu araba rejim devrilmeden önce 40 bin dolardı, şimdi 5 bin dolar. Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın" diye konuştu.

Esad sonrası Suriye\'de araç fiyatlarında sert düşüş
Kaynak: İHA

Otomobil, Politika, Ekonomi, Suriye, Yerel, Dünya, İdlib, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esad sonrası Suriye'de araç fiyatlarında sert düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mahşerin atlısı:
    yalanınızı sss hani geçen gün 5-6 katına çıktı diye haber yapmıştınız hangisi doğru 102 2 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Türkiyeden aldıkları araçlar olmazsın 0 0
  • yağız spotcu:
    lan gecen hafta 3 kati die haber yaptiniz siliyorum su yalan haberlerinizden biktim 58 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    sizin haberiniz ne deyim....geçen hafta 10 katına çıkmış diye haber yapmıştınız. 37 1 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    Önce yükseltip sonra düşürüyorlar. krismıs geldi yaa 0 0
  • VillaUmut:
    Senin burda Clio’ya bindiğin fiyata onlar orda BMW’ye binmez inş. Ama sen yine üzülmezsin gerçi, Allah dersin ahiret falan dersin.. geçer. :) 23 14 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    tayyiple ayni esad kendi halkına zulüm ederek paraları cebe 4 23 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Suriye artık Türkiye bağlıdır sınırlar kalkacak inşallah 17 6 Yanıtla
  • Alparslan:
    yalaninizjns... Suriye'de üç yıl kaldım 2 bin liraya zaten toyata jip aliyirdunuz ya da hundyi jip zaten küçük motor araç yok yakıt bedav a gbi oldugundan boş boş yalan haber yapmayin 18 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Yaw he hee 0 0 Yanıtla
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