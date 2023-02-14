Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi - Son Dakika
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Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi

14.02.2023 17:40
Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre iller ile Suriye'de de büyük yıkıma yol açan 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu artıyor. Suriye devlet medyası, Suriye Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta hissedilen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 814'e yükseldi.

BM: "Şam yönetimi, yardım ulaştırılması için iki sınır kapısının daha açılmasını kabul etti"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye sınırındaki ve muhaliflerin elindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giden Bab El Selam ve El Rae kapılarının yardım gönderilmesi için 3 ay süreyle açılmasına izin verdiğini duyurdu. Guterres, "Bu geçiş noktalarının açılması, erişimin kolaylaştırılması, merkezler arasındaki seyahatin kolaylaştırılması ile birlikte daha fazla yardımın (Suriye'ye) daha hızlı girmesine imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan depremlerde Türkiye'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 974 olarak açıklandı. - ŞAM

Kaynak: İHA
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Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'de depremde can kaybı 5 bin 814'e yükseldi - Son Dakika

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