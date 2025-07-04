Suriye'nin Yeni Logosu: Altın Akbaba - Son Dakika
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Suriye'nin Yeni Logosu: Altın Akbaba

Suriye\'nin Yeni Logosu: Altın Akbaba
04.07.2025 11:35
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından yenilenme sürecine giren Suriye'de "Altın Akbaba" olarak tasarlanan ülkenin resmi logosu tanıtıldı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından yenilenme sürecine giren Suriye'de "Altın Akbaba" olarak tasarlanan ülkenin resmi logosu tanıtıldı.

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yenilenme sürecine giren ülkenin resmi logosu yenilendi.. Başkent Şam başta olmak üzere birçok şehirde, "Yeni Suriye"nin yeni logosu düzenlenen törenlerle tanıtıldı. Şam'daki tören Meçhul Asker Meydanı'nda gerçekleştirildi. On binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamalar renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Havai fişek gösterilerine sahne olan Şam'daki kutlamalar yöresel dans oyunları ve atlı birliklerin gösterileriyle kutlamalar gece boyunca sürdü. Şam'daki kutlamaların yanı sıra başkent çevresindeki fuar alanları ve çeşitli kentlerde de kutlama coşkusu yaşandı.

Suriye'de resmi kurumlardaki tüm belgelerde sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.

Yeni ulusal logo "Altın Akbaba"

Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, yeni ulusal logonun "Altın Akbaba" olduğu duyuruldu. Eski rejim sonrası, halkı kucaklayan yeni bir başlangıcın simgesi olarak görülen yeni ulusal logodaki Akbaba figürü, İslam tarihi ve Suriye'nin kültürel hafızasında güçlü bir yere sahip olduğunu göstermek amacıyla tercih edildi. Akbaba'nın kanatlarıyla güç, denge ve hazırlıklı bir duruş vurgulanıyor. Akbaba'nın iki kanadındaki 14 tüy ülkenin 14 vilayetini, kuyruğundaki 5 tüy ise 5 büyük coğrafi bölgeyi simgeliyor. . Yeni logoda halk 3 yıldızla kuşun kafasının üzerinde yer alıyor. Bu da halkın özgürleşmesini ve merkeze alınmasını temsil ediyor.

Eş- Şara: "Yeni bir dönem başladı"

Yeni logoyu Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törenle tanıttı. Törende konuşan eş-Şara, "Suriye, kadim bir ülke ve medeniyetlerin beşiğidir. Bu nedenle her zaman istilacıların hedefi oldu. Ama bugün yeni bir dönem başlıyor. Bu yırtıcı kuş, yeni logomuz gücü, kararlılığı, zekayı ve halkını koruyan bir ruhu temsil ediyor. Onun parlak metalik rengi, halkımızın sağlam karakterini simgeliyor" dedi. Eş-Şara yeni kimliğin tüm mezhep, din ve etnik yapılarla uyum içinde bir birlik mesajı taşıdığını belirterek, "Gençlerimize teşekkür ediyorum; zor şartlara rağmen çalıştılar ve başardılar. Bu başarı, şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde mümkün oldu" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanının konuşması dev ekranlarda canlı olarak yayınlandı.

Şibani: "Eski Rejim Son Buldu"

Törende konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise "Bu logo tüm Suriyelilere aittir. Bugün, eski rejimin kültürünün gerçek anlamda sona erdiği ve Suriyelilerin hak ettiği yeni bir başlangıcın günüdür. Buraya, şehitlerimizin kanı sayesinde geldik. Onların ailelerine saygı ve başsağlığı sunuyorum" dedi. Şeybani, bu başarıyı şehitlerin fedakarlıklarına borçlu olduklarını vurguladı.

Hamza El-Hatib'e Vefa

Törenin en duygusal anı ise finalde yaşandı. Dronlarla yapılan özel ışık gösterisinde, Suriye devriminin sembol isimlerinden Hamza El-Hatib'in silueti gökyüzüne yansıtıldı. "Suriye tüm Suriyelilerindir" sloganı da yine gökyüzünde parlayan ışıklarla belirdi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'nin Yeni Logosu: Altın Akbaba - Son Dakika

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