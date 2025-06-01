Suriye'den Dönüş Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suriye'den Dönüş Bayramı Coşkusu

Suriye\'den Dönüş Bayramı Coşkusu
01.06.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki iç savaştan kaçanlar, Kurban Bayramı'nı geçirmek için Türkiye'den dönüş yapıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, Kurban Bayramı'nı hasret kaldıkları ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. Sınır kapısında, dönüş yapan Suriyelilerin oluşturduğu yoğunluk da devam ediyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye'ye sığınmıştı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta son bulmasıyla birlikte yıllardır ülkelerine hasret kalan insanlar ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Yıllardır ailelerine ve ülkelerine hasret kalan Suriyelilerin kimi kesin dönüş için kimi de bayram ziyareti amacıyla geldiği Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı. Kapıda oluşan yoğunluğun artacağı tahmin ediliyor.

"Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz"

8 yaşında savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'den 18 yaşında döndüğünü ifade eden Mahmut Karzu, "2015 yılında Türkiye'ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şuan da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek. Çok mutlu oldum, dönüşüme ve aynı zamanda üzüldüm. Burada 10 yılda edindiğim dostlarımı kaybettim. Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz. Bizlere hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helali hoş olsun. 8 yaşında Türkiye'ye geldim, burada büyüdüm, Türkiye benim ana yurdum ve vatanım oldu. Bizlere iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun. Sülalemin hepsi Suriye'de" dedi.

"Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım"

Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini dile getiren Fehmi Alamo, "2015 yılında Türkiye'ye gelmiştim. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Ülkeme dönmek çok iyi bir his anlatamayacak kadar güzel. 10 yıl sonra doğduğun yere dönmek çok güzel, çok mutluyum. Humus'a gidiyorum. Ailemin tamamı orada. Türkiye çok güzel bir ülke orada çok yakın arkadaşlarım oldu. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye'yi asla unutmayacağım" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İnsan Hakları, Türkiye, Suriye, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'den Dönüş Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:34:43. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'den Dönüş Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.