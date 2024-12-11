Suriye'den Dönüş Hayali - Son Dakika
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Suriye'den Dönüş Hayali

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Eski polis Bedirhan Hamet, Suriye'ye dönmek isterken oğlu İsa Türkiye'yi vatanı olarak görüyor.

11.12.2024 17:58
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(MALATYA)- Suriye iç savaşında ülkesini terk ederek 14 yıl önce Malatya'ya yerleşen eski polis Bedirhan Hamet, Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından tekrar ülkesine dönmek istediğini belirterek "Orada evim var, pencereleri falan yok, tamir gerekiyor. Tamirini bitirince gideceğim" dedi. Hamet'in 18 yaşındaki oğlu İsa ise Türkiye'de büyüdüğünü ve dönmek istemediğini söyledi.

Suriye içi savaşında ülkesini terk ederek Türkiye'ye yerleşen eski polis Bedirhan Hamet, Baas rejminin yıkılmasından sonra tekrar ülkesine dönmeyi düşünüyor.

"Az düzelsin ben Suriye'ye gideceğim"

Hamet, "Buraya geleli 14 yıl oldu. Türkiye'de ben işçiyim günlük yani günlük çalışıyorum. Suriye'de eski polisim. Az düzelsin ben Suriye'ye gideceğim. Orada evim var, pencereleri falan yok, tamir gerekiyor. Tamirini bitirince gideceğim. Biz 6 kişiyiz" dedi.

"Burayı çok seviyorum gitmeyi hiç düşünmüyorum"

Türkiye'de aşçılık okuyan İsa Samet, babasının geri dönme isteğine hak vermekle birlikte kendisinin dönmek istemediğini söyledi. Samet, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan memnunun. Çocukluğumdan beri buradayım. Şu anda bazı Suriye vatandaşları seviniyorlar. Mutlular ama o his bende yok. Nasıl? Şöyle. Çünkü burada büyüdüğüm için burası kendi vatanım gibi seviyorum orayla hiçbir bağlantım yok. Ama şöyle büyükler gelmiş sonuçta kendi ülkelerinde doğdukları, büyüdükleri için daha çok oraya bir sevgileri var. Benim tamamen sevgim buraya karşı kendi vatanım gibi gördüğüm için burayı çok seviyorum gitmeyi hiç düşünmüyorum. Düşündüğüm zaman kendimi kötü hissediyorum. O yüzden burayı çok seviyorum. Ama ailem dönmeyi, gitmeyi düşünüyor. Çünkü orada büyümüşler, orada yaşamışlar yapamıyorlar ama ben burayı vatanım gibi çok seviyorum. Burada aşçılık bölümünde okuyorum."

Kaynak: ANKA

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