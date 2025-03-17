Suriye Gelişmeleri Hatay'ı Etkiliyor

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Suriye'de yaşanan olayların Hatay ve çevresindeki Arap Alevileri yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Üzülerek ifade etmek isterim ki, Suriye'deki gelişmelere dair kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor." dedi.

Almanya'da faaliyet gösteren Saadet Partisi Avrupa Nürnberg şubesi tarafından düzenlenen iftar programına DİTİB Kuzey Bavyera Birliği yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, politikacılar ve çok sayıda Saadet Partisi gönüllüsü katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Avrupa Nürnberg Bölge Başkanı Ali Sait Küçük, farklı insanların farklı düşünceler dile getirdiğini ve bunun bir toplum için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Bu zenginliği ortak menfaatlerimiz doğrultusunda kullanabilirsek güçlü bir toplum oluruz" dedi.

Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ise Ramazan ayında kurulan iftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Bütün farklılıklara rağmen iftar sofralarında buluşan insanlar, aralarına örülen duvarları yıkarak birbirlerine daha yakın hale geliyor" dedi.

Programa katılan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan olayların Hatay ve çevresindeki Arap Alevileri yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Üzülerek ifade etmek isterim ki, Suriye'deki gelişmelere dair kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Dışişleri Bakanı Suriye'ye geçti, ancak görüşmenin içeriğine yönelik tatmin edici ve ikna edici bir açıklama yapılmadı" dedi. Hatay'da yaşayan Arap Alevileri, aşiretler ve kanaat önderlerinin büyük tedirginlik içinde olduğunu ifade eden Çalışkan, güven ortamının sağlanması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Çalışkan, Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılmasının Türkiye'nin Körfez ve Arap ülkelerine ihracatını artıracağını belirtti ve "Şu anda Reyhanlı, Cilvegözü, Zeytindalı ve Kilis sınır kapılarında tam güvenlik sağlanamadığı için Orta Doğu ülkelerine transit geçişte sıkıntılar yaşanıyor. Yayladağı Sınır Kapısı açılırsa, Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine ticaret yeniden canlanacaktır" dedi.

"Avrupa'da yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümünün takipçisiyiz"

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Çalışkan, Almanya'da çifte vatandaşlık hakkının yeniden kazanılmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Avrupa'daki Türk gençlerinin askerlik bedelinin yüksekliği nedeniyle vatandaşlıktan vazgeçme eğilimi gösterdiğini belirten Çalışkan, "Bu asla kabul edilemez. Askerlik ücretleri mümkün olan en düşük seviyeye çekilmeli ve vatandaşlarımızın ülkemize olan bağlılığı korunmalıdır" dedi.

Ayrıca, yurtdışındaki vatandaşların Türkiye'ye seyahatlerinde yaşadığı zorluklara da değinen Çalışkan, turizm sezonunda uçak bilet fiyatlarının aşırı yükseldiğinin gurbetçilerin ülkeyle bağlarını zorlaştırdığını ifade ederek, "Eğer her ile havaalanı açılıyorsa ve bu havaalanlarına yolcu garantisi veriliyorsa, yurtdışındaki vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştırmak için uçak bilet fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi gereklidir" dedi.

"Suriyelilerin memleketlerine geri dönüşü güvenli barınma ve iş imkanlarına bağlı"

Ülkemizde bulunan Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüş sürecinin yürütüldüğünü belirten Çalışkan, "Suriyeliler, ülkelerinde güvenliğin tam olarak sağlandığını ve şehirlerin bayındır hale geldiğini gördüklerinde dönüş planlamalarını yapacaklar" dedi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra ülkelerine dönen Suriyelilerin barınma imkanlarını araştıracaklarını ifade eden Çalışkan, "Güvenli barınma ve iş imkanı sağlanırsa dönüş hızlanabilir. Ancak, ülkelerine dönen Suriyeliler nedeniyle birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanacaktır" dedi. Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle sanayide ara eleman sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Çalışkan, bu açığın Suriyeliler tarafından doldurulduğunu belirtti.