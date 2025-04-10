Suriye'nin Durumu ve Türkiye'ye Etkileri Paneli - Son Dakika
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Suriye'nin Durumu ve Türkiye'ye Etkileri Paneli

Suriye\'nin Durumu ve Türkiye\'ye Etkileri Paneli

Erciyes Üniversitesi'nde 'Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri' paneli düzenlendi.

10.04.2025 12:28
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ERUSAM) tarafından " Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" konulu panel düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Can Deveci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Çevremize hassasiyet göstermek, yabancı kalmamak ve sınırlarımızın ötesinde de oluşacak gelişmeleri tabiki takip etmek durumundayız. Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezimiz her daim çeşitli programlar vesilesiyle sizleri bilgilendirmeye gayret ediyor. Öğrencilik yıllarını ele aldığınız zaman sadece derslerin anlatıldığı, sınavların yapıldığı bir düzen olarak görmemek gerekiyor. Kendinizi sosyal yönüyle de bilgi anlamında da donanımlı olarak hayata hazırlamanız son derece önemlidir" dedi.

ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Can Deveci ise konuşmasında toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış Konuşmalarının ardından panele geçildi.

Panelde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Şen, Suriye'de yaşanan ekonomik sorunlara dikkat çekerek; "Ekonominin yeniden ayağa kaldırılması için çok ciddi bir paraya ihtiyaç var" dedi.

Güvenlik Risk Analiz Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serhat Erkmen de konuşmasında, "Her iç savaştan sonra bir ülkenin toparlanması çok kolay bir şey değildir. Çok çabuk beklentiye katılmamak gerekir. Temkinli bir iyimserliği korumak, kötüye de hazır olmak gerekir" diye konuştu.

TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir ise konuşmasında; "Suriye'de 12 yıllık bir iç savaş sürecinde bugün ortaya çıkan yeni bir jeopolitik durum var" dedi.

Konuşmaların ardından panelistlere Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Panel, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'nin Durumu ve Türkiye'ye Etkileri Paneli - Son Dakika

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