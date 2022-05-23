Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi - Son Dakika
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Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi

23.05.2022 00:57
Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen şenlikle 8 yıl aradan sonra ilk defa Suriye sınır hattında gökyüzünü uçurtmalar süsledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen şenlikle 8 yıl aradan sonra ilk defa Suriye sınır hattında gökyüzünü uçurtmalar süsledi.

Suriye'nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uzun bir süredir yapılamayan uçurtma şenliği bu gün yeniden yapıldı. Tam 8 yıl aradan sonra sınırda ilk defa düzenlenen uçurtma şenliğine yediden yetmişse çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Rüzgarın da uçurtma uçurulmasına elverişli olduğu alanda toplanan vatandaşlar, kendi yaptıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüne saldı. Aynı anda gökyüzünde dalgalanan yüzlerce uçurtma, adeta sınır hattında renk cümbüşü oluşturdu.

Ceylanpınar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen enliklerde bir de yarışma düzenlendi. En büyük uçurtma, en iyi tasarım ve en güzel uçurtma kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Şenliklerde konuşan Ceylanpınar STK'ları Platformu Başkanı Abdulkadir Berhuni," Ceylanpınar'da bu güne kadar hiç Yapılmayan ve gerçekten büyük bir ihtiyaç olan gençlerimizi ve aileleri birbirleriyle kaynaştırmak için bir şenlik, bir etkinlik düşündük. Ceylanpınar STK'ları olarak böyle bir karar aldık ve ilki olmak üzere bir uçurtma şenliği tertipledik. Bu uçurtma şenliğine çok güzel bir katılım oldu. Gençlerimiz ve çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu" dedi. Şenliklere katılan gençler ve çocuklar ise çok güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

Tam 8 yıldır yapılamıyordu

Suriye'de yaşanan iç çatışma ve daha sonra Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle 8 yıldır sınır hattında uçurtma şenliği yapılamıyordu. En son 2014 yılında yapılan şenliklerde Ceylanpınar çadır kentte kalan Suriyeli çocuklar için bir uçurtma şenliği düzenlenmişti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye sınırında 8 yıl aradan sonra ilk defa gökyüzünü uçurtmalar süsledi - Son Dakika


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