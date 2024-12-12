Suriyeli İşçiler Ülkelerine Dönmeyi Planlıyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yevmiyeyle çalışan Suriyeli turp işçisi Muhammed El Muhammediye, "Suriye'ye gideceğim. Ne zaman düzen olursa inşallah gideceğim. Bizim aile hepsi gidecek Allah'ın izniyle" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp işçiliği yapan Suriyeliler, kısa süre içerisinde ülkelerine dönmeyi düşündüklerini söylediler.

Muhammed El Muhammediye şöyle konuştu:

"Ben burada Kadirli'de kalıyorum, turp işinde çalışıyorum. Suriye'ye gideceğim ne zaman düzen olursa inşallah gideceğim. Bizim aile hepsi gidecek Allah'ın izniyle. Biz, baba, anne, kardeş, ben, benim hanım, iki çocuk var. Daha iş yok orada, inşallah düzen olursa iş olur orada. Ticaret yapıyorlar koyun, araba, motor, ne olursa yaparız. Esad gitti Allah'a şükür biz çok mutluyuz. Türkiye'ye Allah razı olsun çok mutluyum. Türkiye çok sahip çıktı bize. Biz de unutmayız Allah'ın izniyle bunu."

"Gideceğiz inşallah"

Bir Suriyeli vatandaş "Gideceğiz inşallah, evet. Orada her şey tamam, her şey güzel olur gideceğiz inşallah. Vallahi şimdi iş yok yani. İş olur gideceğiz inşallah, iyice olduğu zaman gideceğiz" dedi.

Bir başka Suriyeli vatandaş "Ne zaman orası düzgün olur, gidiyorum inşallah. Belki 3 ay, 5 ay, yani ne zaman yol iyi olur yani hiç kavga yok hemen inşallah gidiyorum" diye konuştu.

Gitmeyi düşünmeyen bir Suriyeli vatandaş ise "Suriye'ye gitmiyorum, Türkiye güzel. Burada emanet var. Burada çalışıyorum turp işinde" şeklinde konuştu.