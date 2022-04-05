Survivor ekibindeki Sakaryalı genç kalbine yenildi, Acun Ilıcalı ailenin yanındaydı - Son Dakika
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Survivor ekibindeki Sakaryalı genç kalbine yenildi, Acun Ilıcalı ailenin yanındaydı

05.04.2022 08:03

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasının ekibinde güvenlik görevlisi olarak yer alan Sakaryalı eski milli kürekçi Ferhat Korkmaz, Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan bir programın Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da, Korkmaz'ın cenazesine katılarak acılı ailesine başsağlığı diledi.

ACUN ILICALI ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi. Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi. Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.

Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Ferat Korkmaz
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Survivor ekibinde çalışan genç güvenlik hayatını kaybetti, Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
YORUMLAR
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Dominik Cumhuriyeti, Güvenlik Görevlisi, Acun Ilıcalı, Kalp Krizi, Yerel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Survivor ekibindeki Sakaryalı genç kalbine yenildi, Acun Ilıcalı ailenin yanındaydı - Son Dakika


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