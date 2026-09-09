Süslenmek amacı ile kullanılan altın görünüşlü takı ve paralar

Eskişehir'deki bir bijuteri dükkanında çalışan Dilek Bakırkaynak, satışa sunulan ve süslenmek amacı ile kullanılan altın görünüşlü takı ve paraların oldukça fazla talep gördüğünü söyledi.

Bijuteri ve imitasyon (sahte) altın ürünleri, döviz piyasasındaki dalgalanma sebebiyle hem düğünlerde hem de günlük kullanımda alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Gerçek altın takı ve paraların birebir taklidi olan ve bijuteri mağazalarında satışa sunulan bu ürünler yoğun ilgi görüyor. Eskişehir'deki bir bijuteri dükkanında çalışan Dilek Bakırkaynak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sahte ve gerçek altınları 'karıştırırım' diye korkan bile oluyor"

Dilek Bakırkaynak, "Gerçek altın takmak yerine, gerçek altınlarını kasada ya da bankada tutup sahtelerini koluna takıyorlar. 'Yolda yürürken kötü amaçlı biri önümü keserse en azından sahte altınlarımı veririm' mantığı ile sahte takıya yönelen var. Bileğinde halihazırda gerçek olan altın bileziklerinin sayıca fazla gözükmesi için ek olarak sahte altın alanlar da var. Mesela bir tanesi, gerçek olan bileziğin yanına 3 tane sahte altın bilezik alıyor, toplam 4 tane bilezik yapıyor ama aslında sadece biri gerçek. Hatta gerçek bilezikleri ile sahte bileziklerini yan yana taktığında 'karıştırırım' diye korkan bile oluyor. Oldukça yoğun bir talep var, yetişemiyoruz açıkçası" dedi.

"Gerçekleri ayırt edilmesi çok zor"

Bakırkaynak, altın görünüşlü ince burma bilezikler 350-400 liradan başlıyor, kalın bilezikler 600 lira. Eğer gerçek ve sahte olan altın takıları ayırt etmek istiyorsanız, bilen bir kişi bunları kontrol edebilir. Bir diğer seçenek ise, gerçek altınların ağırlıkları daha fazladır. Evde kendiniz sahte ve gerçek altınları ayırt etmek istiyorsanız, ağırlıklarına bakarak anlayabilirsiniz. Bazı müşterilerimiz çeyrek künyelere sahte çeyrek alıp bileklerine takıyorlar. Bizden çeyreklik bileklik alıp içine gerçek çeyrek altınını takan insanlar da var."