Susuz\'a yeni kaymakam: Muhammed Emin Tutal göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Susuz Kaymakamlığı'na atanan Edirne Enez Kaymakamı MuhammedEminTutal, bugün ilçede resmi göreve başladı.

Tutal, kaymakamlık binası önünde kurum ve daire müdürleri ile kaymakamlık çalışanları tarafından karşılandı. Ardından makamına geçen Tutal, kurum ve daire müdürleriyle kısa bir araya gelerek tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyon, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve güncel çalışmalar ele alındı. - KARS