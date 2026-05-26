Susuz\'da Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında bakım çalışması

Kars'ın Susuz ilçesinde Kurban Bayramı öncesi şehit mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Susuz Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şehit kabirleri tek tek temizlenirken, yıpranan Türk bayrakları da yenileriyle değiştirildi.

Susuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri tarafından ilçede bulunan şehit mezarlarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Kabirlerin çevresi düzenlenirken, mezar taşları temizlenip bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehit kabirlerinde bulunan ve zamanla yıpranan Türk bayraklarını yenileriyle değiştirdi. Bayram öncesinde gerçekleştirilen çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yetkililer, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve kabirlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Şehit mezarlarının bakımının yıl boyunca belirli aralıklarla sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarla birlikte şehitliklerin bayram ziyaretleri için hazır hale getirildiği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İHA

