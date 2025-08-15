Susuz\'da Market Denetimleri

Susuz'da marketler denetlendi. Kusurlu görülen işletmeler uyarıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde marketlerde denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatları, hijyen kuralları ile etiket yönetmeliğine uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.

Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS