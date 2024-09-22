Susuz Şelalesi: Kars'ın Doğa Turizmi Cenneti - Son Dakika
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Susuz Şelalesi: Kars'ın Doğa Turizmi Cenneti

Susuz Şelalesi: Kars\'ın Doğa Turizmi Cenneti

Susuz Şelalesi, etkileyici manzarası ve turizm potansiyeli ile Kars'ın doğal güzelliklerinden biri.

22.09.2024 10:35
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Son yıllarda doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olan Susuz Şelalesi, turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz mekan, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kars'ın Susuz ilçesindeki şelale, bölgedeki doğal yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor. Yaklaşık 75 metre yükseklikten dökülen şelale her mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Kars- Ardahan karayolu güzergahın da bulunan şelale, bölgenin turizme ise yeterince katkı sağlayamıyor. Susuz Şelalesi'nin Kars turizmine aktif bir şekilde kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Kültür, Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Doğa turizmi açısından Kars geniş bir yelpazeye sahip, doğa turizmi güzelliklerinden biri de Susuz Şelalesi oluyor. Susuz Şelalesi gerçekten bulunduğu konum itibariyle ve doğal çağlayan su güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Özellikle yöre halkı tarafından hem mesire alanları, hem de konum itibariyle çok tercih edilmektedir. Bizim Susuz Şelalesi'ni hem doğa turizmi açısından, hem de kültürel turizm açısından gezi rotalarına bırakabilmemiz amacıyla etrafındaki çalışmaların hızlandırılması ve şelalenin bulunduğu noktada yürüyüş rotalarının oluşturulması, yürüyüş yolarının oluşması ve çevre düzenlemesi yapılması Susuz Şelalesi'nin bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya getirecektir. Özellikle Trekking yürüyüşleri için Kars'ı tercih eden ziyaretçiler, bu bölgeyi de rahatlıkla gezip dolaşıp ve aynı zamanda doğal güzellikleriyle karşılaşacaklardır" dedi.

Öte yandan, Susuz Şelalesi'nin turizme tam anlamıyla kazandırılması, yalnızca doğal güzelliklerin korunmasına değil, aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacak. Susuz Şelalesi, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. 75 metre yükseklikten su düşüşüne sahip şelale havadan görüntülendi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Susuz Şelalesi: Kars'ın Doğa Turizmi Cenneti - Son Dakika

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