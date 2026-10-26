Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin Riyad'a attığı füzenin imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Riyad yönüne bir balistik füze fırlattığını duyurarak, "Söz konusu füze önlenmiş ve imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Riyad yönüne bir balistik füze fırlattığını açıklayarak, "Söz konusu füze önlenmiş ve imha edilmiştir" dedi.

"Husilere ait 2 balistik füze fırlatma platformu imha edildi"

El-Maliki ayrıca Yemen'in Sana kentinde bulunan Husilere ait 2 balistik füze fırlatma platformunu düzenledikleri saldırılarla imha ettiklerini bildirdi. Bu platformlardan birinin Riyad'ı hedef alan saldırıda kullanıldığını aktaran el-Maliki, "Terörist Husi milislerinin balistik füze ağını çökertmeye yönelik operasyonlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.