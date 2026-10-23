Suudi koalisyonu sözcüsü, Husilerin 2 İHA ve 1 füzesinin engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı (İHA) ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ifade etti.

Husiler tarafından fırlatılan balistik füze engellenmişti

El-Maliki, erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru 1 balistik füze fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.