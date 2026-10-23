Suudi koalisyonu sözcüsü, Husilerin 2 İHA ve 1 füzesinin engellendiğini açıkladı - Son Dakika
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Suudi koalisyonu sözcüsü, Husilerin 2 İHA ve 1 füzesinin engellendiğini açıkladı

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Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 İHA ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. El-Maliki, Necran'a doğru atılan 1 balistik füzenin de engellenip imha edildiğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı (İHA) ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ifade etti.

Husiler tarafından fırlatılan balistik füze engellenmişti

El-Maliki, erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru 1 balistik füze fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaSavunmaRiyadDünyaYerelSon Dakika

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