Tacikistan'da Askeri Liseye Türkçe Sınıfı - Son Dakika
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Tacikistan'da Askeri Liseye Türkçe Sınıfı

Tacikistan\'da Askeri Liseye Türkçe Sınıfı

TİKA, Tacikistan Askeri Lisesinde Türkçe dil sınıfı kurarak askeri öğrencilerin eğitimine katkı sağladı.

20.09.2024 10:44
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Tacikistan Savunma Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve ülkedeki tek askeri lise olan Tacikistan Askeri Lisesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkçe dil sınıfı kuruldu.

Tacikistan tarihinde ilk defa 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Türkiye'de eğitim alacak Tacikistanlı askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Tacikistan Askeri Lisesinde Türkçe dil sınıfı kuruldu. Sınıfın açılış törenine Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Muzaffar Anvar Rahimzoda, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, Askeri Ataşe Ertan Binay, Askeri Lise Müdürü Tuğgeneral Muhiddin Tociddin Karimzoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Haydar Deveci ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Acar, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi askeri alanda da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rahimzoda da, Tacik askeri öğrencilerin Türkiye'deki harp okulunda eğitim alacak olmaları dolayısıyla projeyi gerçekleştiren TİKA'ya teşekkür etti.

25 kişilik bilgisayarlı dil sınıfının yanı sıra bir toplantı salonunu da içeren proje ile her yıl 50 askeri öğrencinin Türkçe öğrenmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Tacikistan, Politika, Türkiye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tacikistan'da Askeri Liseye Türkçe Sınıfı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tacikistan'da Askeri Liseye Türkçe Sınıfı - Son Dakika
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