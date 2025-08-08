Tahir Büyükakın: "Geleceğin Fatih\'leri Gençlerdir"

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılan KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı, SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de bu anlamlı organizasyonda gençleri yalnız bırakmadı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salın'ın, yaz okulundaki çalışmaları anlattığı konuşmasının ardından Başkan Tahir Büyükakın gençlere seslendi.

"Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz"

TÜGVA'nın gençler için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Öyle güzel şeyler yapıyorsunuz ki ben gerçekten sizler için yapılan tüm çabanın, verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini gördüm. Birkaç arkadaşınız, mikrofondan boykot çağrısı yapmamı istedi. Daha bu yaşta böyle bir bilincin sizde olması beni gerçekten çok duygulandırdı. Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz. Sizler yetiştiğinizde, bu dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini yükselteceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu organizasyonda emeği geçen değerli başkanımıza ve onun yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerle birlikte burada eğlenmeniz, ailelerle bu programların yapılması da kıymetli ve güzel." dedi.

"Geleceğin Fatih'leri, Alparslan'ları sizin aranızda"

Gençlere her zaman güvendiğini ve onların, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin geleceği sizlere emanet. Türkiye'yi çok daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini güçlü şekilde duyuracaksınız. Geleceğin Fatih'leri, Alparslan'ları sizin aranızda. Çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sizleri yürekten tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum." ifadelerini kullandı. - KOCAELİ