Tahir Büyükakın: "Geleceğin Fatih'leri Gençlerdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tahir Büyükakın: "Geleceğin Fatih'leri Gençlerdir"

Tahir Büyükakın: "Geleceğin Fatih\'leri Gençlerdir"
08.08.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılarak gençlere umut dolu mesajlar verdi. Gençlerin geleceğin inşasında kritik rol oynayacaklarını vurguladı.

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı'na katılan KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği'nin düzenlediği 2025 Yaz Okulu Kapanış Programı, SEKA Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de bu anlamlı organizasyonda gençleri yalnız bırakmadı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Salın'ın, yaz okulundaki çalışmaları anlattığı konuşmasının ardından Başkan Tahir Büyükakın gençlere seslendi.

"Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz"

TÜGVA'nın gençler için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Öyle güzel şeyler yapıyorsunuz ki ben gerçekten sizler için yapılan tüm çabanın, verilen hiçbir emeğin boşa gitmediğini gördüm. Birkaç arkadaşınız, mikrofondan boykot çağrısı yapmamı istedi. Daha bu yaşta böyle bir bilincin sizde olması beni gerçekten çok duygulandırdı. Dünyada insanlığın gerçek değerine ulaşmasına vesile olacak gençlik sizlersiniz. Sizler yetiştiğinizde, bu dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini yükselteceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu organizasyonda emeği geçen değerli başkanımıza ve onun yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailelerle birlikte burada eğlenmeniz, ailelerle bu programların yapılması da kıymetli ve güzel." dedi.

"Geleceğin Fatih'leri, Alparslan'ları sizin aranızda"

Gençlere her zaman güvendiğini ve onların, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "İyi ki varsınız. Türkiye'nin geleceği sizlere emanet. Türkiye'yi çok daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Dünyaya adaletin barışın ve kardeşliğin sesini güçlü şekilde duyuracaksınız. Geleceğin Fatih'leri, Alparslan'ları sizin aranızda. Çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sizleri yürekten tebrik ediyorum, alnınızdan öpüyorum." ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Gençlik, Türkiye, kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahir Büyükakın: 'Geleceğin Fatih'leri Gençlerdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı

11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
11:02
Ardahan’da durum vahim 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti
10:49
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
15:16
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti
15:03
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu
Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 11:49:54. #7.12#
SON DAKİKA: Tahir Büyükakın: "Geleceğin Fatih'leri Gençlerdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.