Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika
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Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı

08.03.2022 00:57
Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Emine Fevzi Uslu İlkokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatına katılarak çocuklarla sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Emine Fevzi Uslu İlkokulu'nda düzenlenen deprem tatbikatına katılarak çocuklarla sohbet etti.

"2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye'de eş zamanlı olarak tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. AFAD ve ŞAHKUT ekiplerinin Emine Fevzi Uslu İlkokulu'nda düzenlediği "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek depremin önemini anlatıp sohbet etti. İlk çalan alarm ile birlikte sınıflarda "çök, kapan ve tutun" yöntemini uygulandıktan sonra çalan ikinci alarm ile birlikte "depremin bittiği" kabul edilerek öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçtiler.

Deprem riski taşıyan iller arasındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu belirterek, "Ülkemiz deprem bölgesi ve deprem ülkesi. Gaziantep'imiz ise deprem riski taşıyan iller arasında üçüncü bölgede. Bu nedenle de binalarımızın depreme dayanıklı olması çok önemli. Biz göreve başladığımızda yüzde 80 riskli yapı vardı. Bu rakamı yaptığımız çalışmalarla aşağılara çektik. Bu nedenle kentsel dönüşüm büyük önem arz ediyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 10.000 evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız riskli yapıları yenilemek, dar yolları genişletip ulaşım imkanını rahatlatmak ve insanlarımızın park ve okul ihtiyacını karşılayarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika


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