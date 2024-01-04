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Tahmazoğlu, esnafı yalnız bırakmıyor - Son Dakika
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Tahmazoğlu, esnafı yalnız bırakmıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da esnafla bir araya gelerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, çalışmalarını halkın ve esnafın taleplerine göre gerçekleştirdiklerini belirtti.

04.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Tahmazoğlu, esnafı yalnız bırakmıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da esnafla bir araya gelerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mecidiye Han'daki kitapçıları ve Şahinbey Oto Sanayi Sitesindeki esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

"Esnafımızı önemsiyoruz"

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Fikir alışverişinde bulunarak, daha yaşanabilir bir Şahinbey için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tahmazoğlu, esnafı yalnız bırakmıyor
Kaynak: İHA
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