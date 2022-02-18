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Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi

18.02.2022 02:49

Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimiGAZİANTEP Gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle beraber ilçedeki marketlerde KDV denetimi yaptı.

Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi

GAZİANTEP Gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle beraber ilçedeki marketlerde KDV denetimi yaptı. Tahmazoğlu, KDV denetimleri yaptığı esnada pek çok ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark edince market yetkililerine sert tepki göstererek işlem yapılması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gıda ürünleri satışında yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından marketlerdeki fiyat denetimleri arttırıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da KDV indirimi sonrası zabıta ekipleriyle beraber ilçedeki marketlerde KDV denetimi yaptı. Tahmazoğlu, denetimler sırasında fiyat oyunu yaptığı tespit edilen marketlere işlem yapılması talimatı verdi.

KDV denetimine son kullanma tarihi geçmiş ürünler damga vurdu

Denetimler sırasında fiyatları bizzat kontrol ederek KDV indirimi öncesi ve sonrası fiyat karşılaştırması yapan Tahmazoğlu, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini fark edince market yetkililerine sert tepki gösterdi. Tahmazoğlu, özellikle çocukların tükettiği destekleyici gıda ürünleri ve hazır yemekler ile diğer gıdaların son kullanma tarihinin geçtiğini fark edince, "Bu ürünleri alarak tüketen insanlar zehirlenirse bunun sorumlusu kim olacak. Bunları sizlerin yakınları da alıp tüketebilir, bu herkesin başına gelebilir. Bunları hemen toplayın. Görevli arkadaşlar bunlara hemen işlem yapalım" diyerek işlem yapılması talimatı verdi.

"İndirim öncesi fişler ile güncel fişleri karşılaştırıyoruz"

Denetimle ilgili açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın alışverişlerini hem güvenli bir şekilde yapabilmesi hem fiyat kontrolü açısından Şahinbey Belediyesi olarak 7/24 zabıta denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasıyla fiyatlarda yüzde 7'lik bir düşüş olması gerekiyor. Biz de bu indirimin firmalar tarafından, marketler tarafından uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetlemek amacıyla zabıta ekiplerimizle çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde 14 Şubat'tan önce satılan ürünün fişi ile güncel fişi karşılaştırarak fiyat değerlendirmesi yapıyoruz. Bu yolla marketlerin gerçekten fiyat indirimi yapıp yapmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Başka türlü bu indirimin anlaşılması mümkün değil. Şu anda bütün temel gıda ürünleriyle ilgili marketlerde zabıta ekiplerimiz bu araştırmayı yapıyorlar. Sonrasında bulduğumuz tespitlerle ilgili de marketlere yönelik gerekli işlemler de yapılıyor" dedi.

"Son kullanma tarihi geçmiş gıda satan işletmelere işlem yapıyoruz"

Tahmazoğlu, denetimler sırasında sol kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik de çalışma yapıldığını aktararak, "Denetimlerimiz sırasında marketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerine de dikkatle bakıyoruz. Az önce yapmış olduğumuz denetimlerde bazı ürünlerde son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili de gerekli yasal işlemlere başladık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz marketler ve diğer gıda ürünleri satan yerlerde gerekli bütün denetimleri yapıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu'ndan marketlerde KDV denetimi - Son Dakika


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