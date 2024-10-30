Tahmazoğlu: "Vatan çok önemli" - Son Dakika
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Yerel

Tahmazoğlu: "Vatan çok önemli"

Tahmazoğlu: "Vatan çok önemli"

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde bugüne kadar 216 bin 282 öğrenciyi ecdadıyla buluşturdu.

30.10.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
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Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi çerçevesinde bugüne kadar 216 bin 282 öğrenciyi ecdadıyla buluşturdu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin Black Box salonunda gerçekleştirilen Çanakkale Bilgilendirme Toplantısına Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

"Çanakkale kahramanlık destanıdır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Sizleri Çanakkale'ye göndermemizin nedeni o destansı mücadeleyi yerinde görmenizi sağlamak. Vatan çok önemli. Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyorlar. Çanakkale'ye gittiğinizde de göreceksiniz Filistinli kardeşlerimiz Filistin'den gelip Çanakkale'de düşmana karşı mücadele etmişlerdir. Onlarında Çanakkale'de mezarlarını göreceksiniz. Ülkemizin güçlü olması gerekiyor. Mesela dışarıdan silah alacağız 'size silah vermeyiz' diyorlar. Kötü komşu insanı mal sahibi eder. Biliyorsunuz biz şu anda insansız hava araçlarında Dünya'da bir numara olduk. Cumhuriyetimizin 101'nci yılında çok daha güçlü bir Türkiye ile yolumuza devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale'de 4 tane şehitliği ihya ettik. Orada bastığınız her yerde şehitlerimizin naaşı olabilir. Canımız kanımız bu vatana feda olsun. Milli Şairimiz Mehmet Akif 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' diyor" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Çanakkale projesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir projeyi yaptığı için ve bizlerle sizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu güzel enerjisi daim olsun inşallah. Gençler bizim geleceğimiz. Onların omuzlarında ülkemiz çok daha ilerilere gidecektir. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bir kez daha böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Şahinbeyli olmaktan mutluyuz"

Şahinbey'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, "Gençlerimizle bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyduk. Şahinbeyli olmaktan ve Şahinbey'de yaşamaktan tüm öğrencilerimiz gibi bizlerde mutlu olduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahmazoğlu: 'Vatan çok önemli' - Son Dakika

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