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Tahran'da binlerce İranlı terör saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Tahran'da binlerce İranlı terör saldırısını protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce İranlı, Kirman'da gerçekleştirilen terör saldırısını protesto etmek için bir araya geldi. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde toplanan İranlılar, intikam çağrısı yaparak, pankartlar taşıdı. Protestoya katılanlar, saldırıyı kınayarak, Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde şehit olan masum insanlar için bir araya geldiklerini belirtti.

Tahran\'da binlerce İranlı terör saldırısını protesto etti
05.01.2024 - 17:41,
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İran'ın başkenti Tahran'da binlerce İranlı, Kirman'da gerçekleştirilen terör saldırısını protesto etti.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce İranlı, Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında DAEŞ tarafından düzenlenen terör saldırısını protesto etmek için bir araya geldi. Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan İranlılar, intikam çağrısı yaparak, "Tek sözümüz var intikam, intikam" ve "ABD'ye ölüm" yazılı pankartlar taşıdı. Saldırıda hayatını kaybeden Tahranlı Faize Rahimi'nin cenazesi de protesto gösterisine getirilirken, halk cenaze ile birlikte "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganları eşliğinde yürüdü.

Protestoya katılan İranlı Fateme İbrahimizaki, "Çarşamba günü Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümüne giden günahsız insanları şehit ettiler, aynı Gazze'deki saldırılar gibi. Bu saldırıyı protesto etmek için buraya geldik. Milletimiz her zaman omuz omuza ve birbirimizi asla yalnız bırakmayız" dedi.

Meryem Hacipur ise, "Kirman'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde şehit olan masum insanlar ve Gazze'deki şehitler için toplandık. Tüm dünya artık biliyor ki düşmanlarımızın Kasım Süleymani için düzenlenen anma merasimine dahi tahammülleri yok. İnsanların Süleymani'ye duydukları muhabbete kin ve öfkeleri nedeniyle dayanamıyorlar. Devrim liderimizin de söylediği gibi başta ABD ve İsrail olmak üzere tüm düşmanların inadına hep birlikte Kudüs'te namaz kılacağız" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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