Tahran'da Irak Havayolları, İmam Humeyni Havalimanı'na ilk uluslararası seferi yaptı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'nda, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle verilen aranın ardından uluslararası uçuşlar yeniden başladı. Saldırılar nedeniyle 28 Şubat'ta uluslararası uçuşların askıya alındığı havalimanına, bugün ilk uluslararası sefer Irak Havayolları tarafından gerçekleştirildi.

Irak'ın Necef Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, İmam Humeyni Havalimanı'na başarılı bir iniş yaptı. Söz konusu seferlerin iki yönlü olarak düzenli şekilde sürdürülmesi planlanıyor.