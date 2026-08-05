Taksi Duraklarından Para Toplandığı İddiaları Reddedildi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sosyal medya platformlarında oda yönetiminin taksi duraklarından 'işgaliye' adı altında para topladığı yönündeki iddiaların ve paylaşılan görüntülerin tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sosyal medyada oda yönetiminin taksi duraklarından "işgaliye" adı altında para topladığı yönündeki iddialar ve paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özkan, görüntülerin yaklaşık iki ay önce çekildiğini ve odanın faaliyetleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Özkan, odanın kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu hatırlatarak, resmi makbuz düzenlenmeksizin herhangi bir kişi ya da taksi durağından para talep edilmesi veya tahsilat yapılmasının hukuken mümkün olmadığını, böyle bir uygulamanın ne geçmişte ne de bugün söz konusu olduğunu ifade etti.

"Durakların kendi iç uygulaması"

Görüntülerde bahsedilen hususun bazı taksi duraklarının çalışma düzeni ve ortak giderlerinin karşılanmasına ilişkin iç uygulamalarından ibaret olduğunu kaydeden Özkan, "Özellikle fuar dönemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı duraklar kendi aralarında organizasyon oluşturmakta ve bu organizasyon tamamen ilgili durağın kendi yönetim anlayışı kapsamında yürütülmektedir. Bu uygulamaların odamızla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır" dedi.

"Bu konu yetkili kişilere bildirilmiştir"

Kamuoyuna servis edilen görüntülerin gizli kaydedildiğini ve karşı tarafın tahrik edilerek konuşmaya yönlendirildiğini belirten Özkan, "Söz konusu görüntüler odamızın bilgisine ulaştıktan sonra gerekli incelemeler yapılmış, ilgili kişilerle görüşülmüş ve konu yetkili mercilere bildirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler de gerekli inceleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna servis edilen görüntülerin gizli şekilde kaydedildiği, karşı tarafın tahrik edilerek konuşmaya yönlendirildiği ve daha sonra bu kayıtların sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Kişisel verilerin ve ses kayıtlarının hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılması ayrıca hukuki değerlendirmeye konu olabilecek bir durumdur" dedi.

"Videoyu çeken kişinin odamızla bağlantısı yoktur"

Videoyu çeken kişinin kendileriyle bağlantısı olmadığını söyleyen Özkan, "Odamızın üyesi değildir. Taksi işletmecisi değildir. Taksi plakası sahibi değildir. Odamızın herhangi bir organında, kurulunda veya temsil mekanizmasında görev almamaktadır. Söz konusu kişinin odamız adına konuşma, odamızı temsil etme veya odamızla ilgili herhangi bir iddiada bulunma yetkisi bulunmamaktadır.

Gerçek dışı iddialar ve bütününden koparılan görüntüler üzerinden odamızın kurumsal itibarını zedelemeye yönelik girişimler, ne taksi esnafımıza ne de kamuoyuna fayda sağlamaktadır.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya, şeffaf ve hukuk kuralları çerçevesinde hizmet vermeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.