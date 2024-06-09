Taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yerel

Taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turistle kavga eden ve gözaltına alınan iki taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Neyzen Tevfik Caddesi'nde meydana geldi. Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan turist, taksicilerden şikayetçi oldu.

09.06.2024 18:33
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Taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turistle kavga edip gözaltına alınan iki taksici, adliyeye sevk edildi. İki taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakılırkeno anlar gübenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum'a tatile gelen M.K.K.(61), cadde üzerindeki eğlence mekanında eğlendikten sonra konakladığı yere dönmek için taksi durağının bulunduğu bölgeye geldi.

M.K.K. duraktaki görevlilere hangi taksinin sırası olduğunu sordu. Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K. duruma sözlü olarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü.

Tekme tokat ve sopalı kavgada M.K.K. yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Darp raporu alan M.K.K taksicilerden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.D. ile D.K. isimli 2 taksici, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 taksici, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Neyzen Tevfik, Bodrum, turist, Kavga, Muğla, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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