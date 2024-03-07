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Taksim Camii Ramazan'a Hazır

Taksim Camii Ramazan\'a Hazır

İstanbul'un sembollerinden Taksim Camii, Ramazan ayına özel temizlik ve kokulandırma çalışmalarıyla hazırlandı. Cami ve Külliyesi'nde ay boyunca dini, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

07.03.2024 13:48  Güncelleme: 14:05
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İstanbul'un önemli sembolleri arasında yer alan Taksim Camii, bir Ramazan ayına daha özenle hazırlandı. Ramazan hazırlıklarının mahya asımıyla başladığı Taksim Camii'nde çok özel bir temizlik ve kokulandırma çalışması gerçekleştirildi. İçi ve dışı gül suyu ile yıkanarak Ramazan'da vatandaşların daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet etmesi için hazırlanan Taksim Camii ve Külliyesi'nde ay boyunca dini, kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenlenecek.

Ramazan ayına sayılı günler kala Taksim Camii'ndeki hazırlıklar tamamlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da mahya asımıyla başlayan hummalı çalışmalar temizlik ve kokulandırma işlemleriyle devam etti. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nın Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında caminin içi ve dışı gül suyu ile yıkandı. Ramazan'da vatandaşların daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için hazırlanan Taksim Camii ve Külliyesi'nde ay boyunca gerçekleştirilecek dini, kültürel ve sosyal etkinlikler de planlandı.

"Her milletten Müslümanı ağırlıyor"

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, Taksim Camii'nin her Ramazan ayında her milletten on binlerce Müslümanı ağırladığını belirterek "Ziyaretçilerimizin Ramazan'ın manevi iklimini en iyi şekilde yaşamaları için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet imkanı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz temizlik ve kokulandırma çalışmasıyla camimizin dışını gül suyuyla yıkadık, iç kısımda da temizlik ve kokulandırma çalışmaları yaptık" dedi.

Ramazan ayı boyunca her gün çalışmalara devam edilecek

Ramazan ayı boyunca her gün çalışmalarına devam edeceklerini belirten Akpınar, "Taksim Camii yoğun ziyaretin olduğu yerdir. Teravih namazında da yoğunluk olacağını biliyoruz. Ramazanda da her akşam namazından sonra camii gül suyu ile kokulandırılacak. Ama burada vatandaşımızdan bir ricamız söz konusu. Camilerimizde, abdest aldıklarında kurulanıp camiye girerlerse hijyen açısından çok daha iyi olur. Bu sayede yaptığımız temizlik çalışmaları da daha verimli olur" şeklinde konuştu.

Dijital mahya asıldı

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Taksim Camii'nde dijital mahya uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş "Bir Osmanlı geleneği olan mahyalar, artık daha teknolojik hale geldi. Bizim de uyguladığımız dijital mahya ile bütün Ramazan boyunca bir mesaj değil birden çok mesaj vermemiz mümkün. Mahyamızda bu yıl ilk olarak 'La İlahe İllallah' yazacak" diye konuştu.

Günde iki kez mukabele okunacak

Taksim Camii girişinde binlerce kişiye Ramazan ayı boyunca Taksim Camii Vakfı Aşevi'nin çorba, ekmek, su ve hurmadan oluşan iftariyelik dağıtımı yapacağını da dile getiren Gümüş, şöyle devam etti:

"Ayrıca Ramazan boyunca teravih namazları, sohbet programları dışında Taksim Camii'nde öğle ve ikindi namazı vaktinde mukabele okumaları gerçekleştireceğiz. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde ise kültür sanat etkinlikleri planlandı. Bunlardan ilki, 8 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek olan 'Güzel Ahlak' isimli hat sergimiz olacak. Ziyaretçilerimiz bu sergide Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerini görebilecek."

Çocuklar da unutulmadı

Ramazan programında çocukları da unutmadıklarını dile getiren Muhammet Furkan Gümüş, "Arife Günü, yani 10 Mart Pazar günü Taksim Camii Çok Amaçlı Salonu'nda, Beyoğlu'nda ikamet eden 700 yetim çocuğumuzun Ramazan'a mutlu girmeleri için Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Müftülüğü iş birliği ile çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve hediyelerin verileceği bir programa ev sahipliği yapacağız" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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