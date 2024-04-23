Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Taksim\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Taksim'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında pek çok ülkeden gelen çocuklarla birlikte coşkuyla kutlama yapıldı. Tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

23.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:29
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Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok ülkeden gelen çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve pek çok ülkeden çocuklar katıldı. Çocukların gösterileriyle başlayan tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören pek çok siyasi parti temsilcilerinin Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.

"Her ülkeden buraya geldiler, çok şükür çok mutluyuz"

Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını söyleyen Muhammed Savaş, "Atatürk'e çok teşekkür ederim. Tabi ki mutluyum, neden mutlu olmayayım ki benim bayramım sonuçta. Her ülkeden buraya geldiler, çok şükür çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz"

8 yaşındaki Efe Diallo Ercan ise, "Çok güzel hissediyorum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çok güzel hissediyorum, mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Kalbimiz Gazze'deki çocuklarla birlikte"

14 yaşındaki Malak Al-Atrash, "Gazze'deki çocuklar savaş mağduru ve sürekli bombalama nedeniyle son derece korkuyorlar. Bayram onlar için neşe kaynağıydı ama bu yıl değil. Dünyadaki diğer çocuklar gibi normal bir çocukluk yaşamıyorlar. Kalbimiz onlarla birlikte, durumlarının düzelmesini temenni ediyoruz, geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Gazze'deki yıkımı gördüklerini söyleyen bir çocuk ise, "Biz onların yanındayız, Allah'ın izniyle tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Umarım Filistin özgürleşir" diye konuştu.

Mahmoud Al-Sweiti ise, " Beytüllahim'deki Dheisheh Kampından, Türkiye'deki Çocuk Bayramı'nı kutlamak için geldik ve kutlamalara katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda Gazzeli çocukların durumuna da üzülüyor ve onların mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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