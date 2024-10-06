Taksim\'de Yağmur Sürprizi

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İstanbul Taksim'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda yağmur etkili oldu. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile çıktıkları sokakta yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Kısa süren yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL