Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek - Son Dakika
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Yerel

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek

Kayseri Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Sinop'ta yapılan grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayarak Erzincan'da düzenlenen 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde ilk maçını oynayacak. Takım, B Grubu'nda Ordu, Iğdır ve Erzurum ekipleriyle mücadele edecek.

16.04.2024 11:36
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Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu bugün Erzincan'da başlayan 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde ilk maçını oynayacak.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Futbol Yıldız Erkekler Yarı Final maçları bugün 4 farklı grup merkezinde başlıyor. Sinop'ta yapılan grup maçlarını şampiyon olarak tamamlayarak yarı finallere kalan Kayseri Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, yarı final maçlarını Erzincan'da oynayacak. 8 farklı ilden gelecek takımların mücadele edeceği grup maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan iki takım Türkiye Finallerine katılma hakkı elde edecek. Erzincan'da iki grupta oynanacak maçlarda Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu B Grubu'nda Ordu, Iğdır, ve Erzurum ekipleri ile mücadele edecek.Kaysere ekibi ilk maçını bugün Erzincan Ülkü Sentetik Saha'da saat 14.30'da Iğdır ekibi oynayacak.

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, ikinci maçını yarın yine 14.30'da Ordu, üçüncü maçını ise 18 Nisan Perşembe günü Erzurum temsilcisi ile oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2023-2024 Futbol Yıldız Erkekler Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek - Son Dakika
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