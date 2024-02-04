Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeniden Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı oldu.
Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli aday tanıtım toplantısıyla Talas Belediye Başkanlığı için adaylığı ilan edilen Başkan Yalçın, Talas'ta 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği farklı ve özel hizmetlerle dikkat çekti. 2019 yılı yerel seçimlerinde 100 Ağartan Projelerle yola çıkan ve 5 yılı 214 projeyi hayata geçirerek tamamlayan Başkan Yalçın, özellikle 7/24 uyumayan kütüphane olmak üzere kütüphaneler, sosyal tesisler, müzeler ile engelliye ve sosyal dayanışmaya yönelik hizmetlerle dikkat çekti.
YENİDEN YEŞİL TALAS
Başkan Yalçın, 70 yeni park yaparak Talas'a toplam 400 bin m yeni yeşil alan kazandırdı. Bununla birlikte 'sorumlu belediyecilik' anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Başkan Yalçın, okul, cami, aile sağlığı merkezi, Kızılay binası yapımı ile uzaktan eğitime tablet desteği gibi konularda yaptığı çalışmalarla takdir topladı.
BELEDİYE MAHALLEMİZDE ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL ALDI
Bunun yanı sıra göreve gelir gelmez Belediye Mahallemizde uygulamasıyla kırsal mahallelere yapacağı önemli hizmet ve yatırımların sinyalini veren Başkan Yalçın, aradan geçen 5 yıllık süre zarfında tarım araçları, tohum desteği, küçükbaş hayvan desteği, aşı desteğiyle sürekli üreticinin yanında oldu. Özellikle Tarım Anneleri Ev'leniyor projesi ile geçici tarım işçilerinin barınma sorununa köklü çözüm getirdi.
ŞEFFAF ODA TÜRKİYE'YE ÖRNEK
Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa gibi Türkiye'ye örnek bir projeyi hizmete sunan Başkan Yalçın, esnaf buluşmaları, kitap okumaları gibi programlarla sürekli halkın, esnafın ve gençlerin içinde oldu.
Başkan Yalçın'ın adaylığının yeniden ilan edilmesi Talas'ta da heyecanla karşılandı. Alınan karardan son derece memnun olduklarını ifade eden Talaslılar, 'Başkanımız Talas'a çok şey yaptı. Önümüzdeki 5 yılda çok daha güzel işlere imza atacaktır." şeklinde görüşlerini dile getirdi.
5 YILDA 10 ÖDÜL
Yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Başkan Yalçın, örnek hizmet ve yatırımlarıyla da birçok kez ödüle layık görüldü. 5 yıllık süre içerisinde 10 farklı konuda birbirinden değerli 10 ödülün sahibi olan Başkan Yalçın, gerek Talas ve Kayseri'de gerekse de ülke çapında takdirle karşılandı. - KAYSERİ
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