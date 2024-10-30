Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan KKTC Cumhurbaşkanlarına 'Kayseri Girne Hattı' Hediyesi - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan KKTC Cumhurbaşkanlarına 'Kayseri Girne Hattı' Hediyesi

Talas Belediye Başkanı Yalçın\'dan KKTC Cumhurbaşkanlarına \'Kayseri Girne Hattı\' Hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KKTC'de yaptığı resmi ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na 'Kayseri Girne Hattı' kitabını takdim etti. Kitap, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Kayseri'den katılan gazilerin hatıralarını içeriyor.

30.10.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KKTC Cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Derviş Eroğlu'na 'Kayseri Girne Hattı' kitabı takdim etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Başkan Yalçın, burada önce KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Kayserili Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti ve Talas Belediyesi kültür yayınları arasında çıkan 'Kayseri Girne Hattı' kitabını takdim etti.

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Herakatına Kayseri'den katılan gazilerin hatıralarını içeren Ahmet Sıvacı imzalı kitabı 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'na hediye eden Başkan Yalçın, ardından da KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'e ziyarette bulundu ve kitabı teslim etti.

Ersin Tatar'a makam ziyareti

Başkan Yalçın'ın KKTC'de son resmi teması ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. Burada da Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Kayseri Girne Hattı' kitabını takdim eden Başkan Yalçın, Kıbrıs Barış Harekatında önemli görevler üstlenen Talas'ta konuşlu Zincidere Komando Tugayı ve kitabın yazılış hikayesi hakkında bilgiler aktardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan KKTC Cumhurbaşkanlarına 'Kayseri Girne Hattı' Hediyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan KKTC Cumhurbaşkanlarına 'Kayseri Girne Hattı' Hediyesi - Son Dakika
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