Talas Belediyesi, A Milli Takım'ın Çekya maçını dev ekranda izletti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi, A Milli Takım'ın Çekya maçını dev ekranda izletti

Talas Belediyesi, A Milli Takım\'ın Çekya maçını dev ekranda izletti

Talas Belediyesi, A Milli Futbol takımının Euro 2024'teki son grup maçını dev ekranda izlettirerek vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar organizasyonun mükemmel olduğunu söyledi.

27.06.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesinin, A Milli Futbol takımının Euro 2024'teki 2-1 skorla tamamlanan son grup maçı olan Çekya karşılaşmasını dev ekranda izlettirmesi vatandaşlardan tam not aldı. Maç boyunca büyük heyecanın yaşandığı programın ardından vatandaşlar organizasyonun mükemmel olduğunu söyledi.

Daha önceki Türkiye- Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan on binlere yaşatan Talas Belediyesi, Euro 2024 F Grubunda mücadele elen ay yıldızlıların Çekya ile olan son maçını yine dev ekrandan sundu. Yamaç Paraşütü İniş Alanındaki programda A Milli Takıma destek veren vatandaşlar, karşılaşmayı büyük heyecanla takip etti. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle grup ikincisi olarak çıkmayı başaran milli takıma karşılaşmanın sonunda da vatandaşlardan büyük tezahürat geldi. Maçın son düdüğüyle sevince boğulan vatandaşların coşkusu sel oldu. Ellerinde meşaleler, dillerde marşlarla ve oyun havalarıyla galibiyeti kutlayan 7'den 70'e her yaştan vatandaş alandan saatlerce ayrılmadı. Duygularını paylaşan vatandaşlar, milli heyecanın yaşandığı organizasyonun mükemmel olduğunu belirterek, Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Milli Takım, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, A Milli Takım'ın Çekya maçını dev ekranda izletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi, A Milli Takım'ın Çekya maçını dev ekranda izletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement